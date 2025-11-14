陸男溺亡被同伴「悄悄搬回家」擺成睡姿 家屬3天後才知死訊

快訊

香港01／ 撰文／林芷瑩
監視器顯示該男子於9月4日被兩名同伴（叔侄）騎車帶回家中，當時男子坐在中間，頭被後座人用手撐著。(影片截圖)
四川自貢市一名男子溺亡後，被兩名同伴運回家擺成睡姿，家屬3天後才發現。警方調查後認定死者為意外溺亡，未刑事立案，但家屬質疑兩名同伴悄悄處理遺體，該行為是否構成犯罪。

《荔枝新聞》報導，四川自貢市富順縣的小荷（化名）表示，今年9月7日，其弟弟被發現於家中離世，當時氣溫較高，屍體腐敗嚴重。

經翻查監視器紀錄，她發現弟弟於9月4日被同村兩名男子（叔侄）騎車帶回家中，當時弟弟坐在中間，頭被後座人用手撐著，之後他未有再出門，而帶弟弟回家的兩人並未向家屬告知此事，「他們兩家人跟我們走路不到兩分鐘，跟我弟弟的奶奶、叔爺、外婆那些見過面都沒說」。警方調查後，認定小荷的弟弟為意外溺亡，未刑事立案。

當天騎車將小荷弟弟送回家的小陶（化名）回應，事發當天天氣熱，他提議去水庫游泳，並稱小荷的弟弟會游泳，「他第一個下去，一出去遊了一圈就掉下去死了。救起來的時候已經沒有心跳呼吸了」。

小陶稱，當時他「心裡很慌」，沒有打急救電話，反而與侄子兩人一起將死者帶回家中，「我悄悄把他弄回去，這一點不對，我們也賠了8萬塊錢(約新台幣35萬元)」。據協議書顯示，小陶墊付人民幣8萬元用於喪葬事宜處理。若家屬想追責或主張更多賠償，可通過法律途徑。

小荷質疑，小陶兩叔侄未及時告知家屬情況，悄悄處理弟弟遺體，導致家屬3天後才發現弟弟離世，兩人的行為是否構成犯罪。

北京京谷律師事務所律師李長青稱，在警方排除刑事犯罪的前提下，該事件中小陶叔侄的做法雖不合情理，但不需承擔刑事責任。

北京大成（南京）律師事務所律師晉虤表示，現有法律框架下，未對意外事件設立嚴格的最後救助人義務。叔侄二人的行為如果給家屬造成情感傷害，可能會產生一定的撫慰賠償義務，但就現有證據難以論證出涉及刑事責任的結論。

文章授權轉載自《香港01》

遺體 溺水
