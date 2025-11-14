中國大陸探明首個千噸級金礦 金屬量達1444.49噸

Z世代社群互動看似日常，但若貼文沒人按讚、訊息遭已讀不回都可能讓人想太多，情緒也跟著被牽動。近日江蘇淮安一名35歲男子因「社群無人點讚」使他長期感到焦慮，最終被診斷為憂鬱症，引發關注。

