中國大陸探明首個千噸級金礦 金屬量達1444.49噸

中央社／ 台北14日電

遼寧省遼東地區據公布探明中國國內首個千噸級超大型金礦床「大東溝金礦」，共探明金金屬量1444.49噸，是中國規模最大單體金礦床。

綜合01、經濟日報等港媒報導，中國自然資源部今天公布了這一成果並表示，大東溝金礦全區負720公尺標高以上共探明金礦石量25.86億噸，金金屬量1444.49噸，平均品位（有用礦物含量）0.56克/噸。

據表示，大東溝金礦是中國所發現又一超大型低品位露天金礦，目前已通過開發利用經濟性論證，預期效益良好。

報導提到，勘查過程中，近千名工作人員協同作業，將勘查工作時間縮短到15個月，開創了中國國內「短週期、高質量」的金礦勘查先河。

