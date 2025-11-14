社群動態成心理壓力？江蘇男因「沒人按讚」焦慮到得憂鬱症

Z世代社群互動看似日常，但若貼文沒人按讚、訊息遭已讀不回都可能讓人想太多，情緒也跟著被牽動。近日江蘇淮安一名35歲男子因「社群無人點讚」使他長期感到焦慮，最終被診斷為憂鬱症，引發關注。

根據《桂林生活網》報導，張男平時性格敏感，每天下班後常反覆回想白天的互動細節。他對他人的眼神、語氣與訊息回覆速度特別在意，只要對方回得慢，他就會擔心自己是否做錯了什麼；若發布社群後沒有獲得回應，他甚至會猜測是不是得罪了誰。長期下來，焦慮感與身體不適一併出現，包括心悸、冒汗及頭暈，影響工作專注力。

淮安市第三人民醫院心身疾病科醫師王鑫指出，張男的狀況並非單純情緒低落，而是與其「高敏感人格」有關。他自從小在嚴格管教的環境長大，父母較少提供情緒價值，使他更依賴外界肯定，對他人評價格外敏銳。這種心理模式累積至成年，面對社群互動時更容易小題大作，形成惡性循環。

王鑫建議，高敏感族群應學習辨識自身特質，不必把每一次沉默視為負面訊號；減少自責、降低對外在反應的依賴，並將注意力放回生活與工作，才能逐步走出壓力陰影。