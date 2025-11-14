香港官校准許學生以簡體字考試 有本地家長不滿

從來只使用繁體字的香港中小學，近日出現了變化，有個別官立小學首次批准學生使用簡體字考試，引起部分家長的關注和不滿，更有人憂慮小學「大陸化」。

本地中小學學生一向使用繁體字，但幾天前，新界沙田官立小學接受學生在測驗及考試中使用簡體字。港媒引述校方表示，此安排旨在為中國大陸背景或習慣使用簡體字的學生提供更友善的評核環境，同時讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系。

其後，港島西營盤官立李陞小學被揭發早於去年9月已容許中國大陸學生，在呈分試（分配中學的重要考試）等考試中使用簡體字作答。

教育局回應香港星島日報查詢時表示，無論學生的背景，同樣需要學習繁體字；呈分試正如其他校內考測一樣，學校須確保評估以公平、公正的原則進行。

一般相信，上述學校容許學生在考試中使用簡體字作答，原因是近年有不少中國大陸學生轉到香港升學，而剛來的學生，並不適應使用繁體字。

2019年「反送中」運動爆發後，不少港人移民，除了導致人才外流，也因為攜同小孩離港而導致中小學人數大減，個別學校為此而減少班數。

為了填補人才流失，港府幾年前推出更多吸引人才來港的措施，包括2022年初實施的「高端人才通行證計畫」，吸引了大批中國大陸民眾申請到香港，而根據有關計畫，他們可以帶同小孩來港。

一項統計顯示，港府於2022年推出一系列招攬人才措施之後，至今年2月底，港方收到45萬宗來港申請，當中29萬宗獲批，有19.6萬人抵港，部分人攜同家眷來港。

這些獲批准來港的「人才」主要來自中國大陸，他們的子女來港後，獲安排進入中小學就讀，但在使用繁體字方面難免出現適應問題。

儘管有關學校和教育局就上述爭議作出解釋，但相關做法頗受爭議，有個別家長向教育局投訴，擔心在校內造成不公，更甚者有人擔心學校「大陸化」。

有媒體轉述小學學生家長的投訴信表示，香港的教育制度一直使用繁體字，筆劃要準確，稍錯即要扣分，但大陸學生可用簡體字而不必扣分，「很不公平」。

投訴信並表示，「校內本地家長人數好（很）少，而且唔（不）敢出聲，大陸學生太多了，家長亦開始習慣了國內制度，唔會搞事（滋生事端）唔會對抗。香港人變咗（了）小眾……」