延返地球！神舟20號太空人今回東風著陸場 神舟22號飛船將擇機發射

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
執行神舟20號載人飛行任務的航天員乘組由陳冬、陳中瑞、王杰3名航天員（太空人）組成，陳冬擔任指令長。（中新社）
據中國載人航天工程辦公室消息，神舟20號航天員乘組將於14日，乘坐神舟21號飛船返回東風著陸場。目前，神舟20號航天員陳冬、陳中瑞、王杰狀態良好，著陸場及各參試系統正在緊鑼密鼓做好迎接他們回家的各項準備。

新華社報導，根據計劃安排，後續將擇機發射神舟22號飛船。

神舟20號返回任務原本預計於5日實施，但5日傳出神舟20號載人飛船疑似遭太空微小碎片撞擊，正在進行影響分析和風險評估。為太空人生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，原計劃5日實施的神舟20號返回任務將推遲進行。

後續新華社報導，神舟20號載人飛船返回任務推遲後，立即啟動應急預案和措施，組織對神舟20號載人飛船全面進行仿真分析和試驗及安全性評估，研究乘組返回實施計劃，各系統進行各項測試和聯調聯試，組織關鍵產品狀態判讀和品質確認，著陸場也進行神舟20號航天員乘組返回綜合演練。各項工作按計劃有序穩步推進。

文中並提到，空間站組合體狀態正常，具備支持2個航天員乘組在軌駐留能力。神舟20號航天員乘組工作生活正常，正與神舟21號航天員乘組共同開展在軌科學實（試）驗。

太空人 新華社
