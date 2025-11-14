上海樂高樂園 遊客突破速度不及迪士尼

座落在上海市金山區的上海樂高樂園，是大陸第1座樂高樂園，在今年暑假檔期迎客，7月5日開幕時一度引發話題。據金山區文旅局消息，該樂園開幕至今約4個月，遊客數突破80萬人次。不過，若與上海迪士尼樂園2016年開幕時僅花不到2個月，遊客就突破100萬人次相比，速度還是慢了一截。

澎湃新聞報導，上海市政府新聞辦13日上午舉行記者會，介紹金山區「十四五」期間建設發展成果。就樂高樂園情況，金山區文化和旅遊局局長王民民表示，該樂園是金山文旅的標誌性項目，自7月5日開園以來，呈現遊客數量逐級爬坡的態勢，遊客突破80萬人次，主題酒店維持92%以上高入住率。

王民民指出，在樂高樂園帶動下，金山區住宿、餐飲今年前9個月營業額按年增長15.2%。經統計，更多周邊、遠途、境外遊客來到金山區，今年十一中秋長假期間，江浙遊客占比超34%，境外遊客占比1.4%，「可以說，樂高樂園對上海文旅的貢獻正在逐步顯現。」

不過，樂高樂園難免被拿來與同樣位於上海的迪士尼樂園比較，上海迪士尼也是大陸首座迪士尼度假區，於2016年6月16日開幕，到當年8月9日，就接待超過100萬人次的遊客，僅花11個月就迎來1000萬人次遊客。近日也迎來第1億位遊客。

樂高樂園開幕的當下，大陸主題公園行業正面臨經濟增長放緩，導致樂園客流量下滑、二次消費降低的問題。據中國主題公園研究院發布的「2024中國主題公園競爭力評價報告」，去年截至10月，大陸主題公園行業的表現較前一年衰退，歸因於居民可支配收入增速下降，消費者減少非必要的娛樂和休閒消費。