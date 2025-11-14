聽新聞
0:00 / 0:00

上海樂高樂園 遊客突破速度不及迪士尼

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
上海樂高樂園7月5日開幕至今約4個月，遊客數已突破80萬人次。圖為矗立在樂園中的26公尺高樂高人形公仔「搭搭」。記者陳宥菘／攝影
上海樂高樂園7月5日開幕至今約4個月，遊客數已突破80萬人次。圖為矗立在樂園中的26公尺高樂高人形公仔「搭搭」。記者陳宥菘／攝影

座落在上海市金山區的上海樂高樂園，是大陸第1座樂高樂園，在今年暑假檔期迎客，7月5日開幕時一度引發話題。據金山區文旅局消息，該樂園開幕至今約4個月，遊客數突破80萬人次。不過，若與上海迪士尼樂園2016年開幕時僅花不到2個月，遊客就突破100萬人次相比，速度還是慢了一截。

澎湃新聞報導，上海市政府新聞辦13日上午舉行記者會，介紹金山區「十四五」期間建設發展成果。就樂高樂園情況，金山區文化和旅遊局局長王民民表示，該樂園是金山文旅的標誌性項目，自7月5日開園以來，呈現遊客數量逐級爬坡的態勢，遊客突破80萬人次，主題酒店維持92%以上高入住率。

王民民指出，在樂高樂園帶動下，金山區住宿、餐飲今年前9個月營業額按年增長15.2%。經統計，更多周邊、遠途、境外遊客來到金山區，今年十一中秋長假期間，江浙遊客占比超34%，境外遊客占比1.4%，「可以說，樂高樂園對上海文旅的貢獻正在逐步顯現。」

不過，樂高樂園難免被拿來與同樣位於上海的迪士尼樂園比較，上海迪士尼也是大陸首座迪士尼度假區，於2016年6月16日開幕，到當年8月9日，就接待超過100萬人次的遊客，僅花11個月就迎來1000萬人次遊客。近日也迎來第1億位遊客。

樂高樂園開幕的當下，大陸主題公園行業正面臨經濟增長放緩，導致樂園客流量下滑、二次消費降低的問題。據中國主題公園研究院發布的「2024中國主題公園競爭力評價報告」，去年截至10月，大陸主題公園行業的表現較前一年衰退，歸因於居民可支配收入增速下降，消費者減少非必要的娛樂和休閒消費。

上海迪士尼 樂高 金山
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高嘉瑜爆北市府官網出現上海區公所 社會局還原真相：有心人刻意

來客速度不及迪士尼…上海樂高樂園 開幕4個月遊客破80萬人次

東方航空上海→德里復飛 中印關係回暖全面直航

為出道衝流量？日正妹穿內衣逛迪士尼挨轟 轉戰拍AV遭老司機抓包

相關新聞

上海樂高樂園 遊客突破速度不及迪士尼

座落在上海市金山區的上海樂高樂園，是大陸第1座樂高樂園，在今年暑假檔期迎客，7月5日開幕時一度引發話題。據金山區文旅局消...

7名醫生染疫！香港某醫院爆手足口病 院方追查感染源

香港一間醫院爆發傳染病手足口病，七名醫生染疫，院方稱事件中沒有病人受到影響，醫院正追查染病來源。

不只報讀大學造假！香港再揪陸人造假學歷 申請「高才通計畫」赴港定居

繼香港各大學先前揭發有中國大陸學生使用假學歷報讀後，香港近期也出現多起大陸人士以假學歷申請「高才通計畫」來港工作及定居的...

神20航天員滯天宮…中發布最新畫面 傳返回艙或14日落地

原定5日返地球的中國載人飛船神舟20號，因返回艙被太空碎片擊中而推遲回程，此前有網友籲馬斯克的SpaceX公司赴太空相救...

女銀行家整形亡…香港失智名醫涉誤殺 判無條件獲釋

93歲整形外科醫生李宏邦2018年為52歲投資銀行高層注射俗稱Botox的肉毒桿菌素，疑因混合使用4種藥物致過度鎮靜，事...

陸女網購護膚品收貨竟變「三塊石頭」 懷疑與退貨顧客調包

網購大牌護膚品卻收到三塊石頭？近日，來自中國北京的小紅書博主Racho遇到一件令其哭笑不得的糟心事，事緣她網購理膚寶水護膚品，滿懷期待地打開精華包裝，結果變成了三顆沉甸甸的石頭。事後，商家補寄並贈送5片面膜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。