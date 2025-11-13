快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

聽新聞
0:00 / 0:00

7名醫生染疫！香港某醫院爆手足口病 院方追查感染源

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港一間醫院爆發傳染病手足口病，七名醫生染疫，院方稱事件中沒有病人受到影響，醫院正追查染病來源。示意圖／AI生成
香港一間醫院爆發傳染病手足口病，七名醫生染疫，院方稱事件中沒有病人受到影響，醫院正追查染病來源。示意圖／AI生成

香港一間醫院爆發傳染病手足口病，七名醫生染疫，院方稱事件中沒有病人受到影響，醫院正追查染病來源。

手足口病是一種常見於兒童的傳染病，由腸病毒引起，症狀包括口腔、手掌、腳掌及臀部出現水泡或紅疹，並可能伴隨發燒、喉嚨痛等症狀。 患者在病發初期最具傳染力，病毒主要透過接觸患者的分泌物、排泄物或受污染的物件傳播。

爆發手足口病的是瑪嘉烈醫院，是香港醫院管理局轄下的大型公立綜合醫院，院中設有全港唯一傳染病中心大樓，是香港最大規模的傳染病科指定醫院。這間醫院另一特別之處，是為訪港旅客提供緊急醫療護理。

瑪嘉烈醫院中內科及老人科和外科部門七名醫生同期染病，在本月二日起先後發燒、喉嚨痛及出皮疹，診斷後確診手足口病，其中一人已經康復上班，另外六人正在休假，情況穩定。

醫院發言人說，初步調查發現七人曾在不同聚會有接觸，正調查感染源頭，事件沒有影響醫院服務，職員工作期間亦有遵從感染控制指引，包括佩戴外科口罩及確保手部衛生，沒有病人受影響。

傳染病 香港
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不只報讀大學造假！香港再揪陸人造假學歷 申請「高才通計畫」赴港定居

中資美團拓香港外賣市場 與餐廳協議被指削市場競爭

8旬母絕望悶死照顧50年腦麻兒遭判刑 石崇良：我支持總統特赦

築間2024才搶攻海外…今3品牌全數撤出香港 公司揭關鍵因素

相關新聞

7名醫生染疫！香港某醫院爆手足口病 院方追查感染源

香港一間醫院爆發傳染病手足口病，七名醫生染疫，院方稱事件中沒有病人受到影響，醫院正追查染病來源。

不只報讀大學造假！香港再揪陸人造假學歷 申請「高才通計畫」赴港定居

繼香港各大學先前揭發有中國大陸學生使用假學歷報讀後，香港近期也出現多起大陸人士以假學歷申請「高才通計畫」來港工作及定居的...

神20航天員滯天宮…中發布最新畫面 傳返回艙或14日落地

原定5日返地球的中國載人飛船神舟20號，因返回艙被太空碎片擊中而推遲回程，此前有網友籲馬斯克的SpaceX公司赴太空相救...

女銀行家整形亡…香港失智名醫涉誤殺 判無條件獲釋

93歲整形外科醫生李宏邦2018年為52歲投資銀行高層注射俗稱Botox的肉毒桿菌素，疑因混合使用4種藥物致過度鎮靜，事...

陸女網購護膚品收貨竟變「三塊石頭」 懷疑與退貨顧客調包

網購大牌護膚品卻收到三塊石頭？近日，來自中國北京的小紅書博主Racho遇到一件令其哭笑不得的糟心事，事緣她網購理膚寶水護膚品，滿懷期待地打開精華包裝，結果變成了三顆沉甸甸的石頭。事後，商家補寄並贈送5片面膜。

中國北京因為「這原因」驚現極光…未來3天均有機會見到

據北京日報報導，12日晚間，北京北部出現肉眼可見的淡粉與一抹淡淡綠色的極光。這是由於12日8時起，地球出現磁暴過程。磁暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。