聽新聞
0:00 / 0:00
不只報讀大學造假！香港再揪陸人造假學歷 申請「高才通計畫」赴港定居
繼香港各大學先前揭發有中國大陸學生使用假學歷報讀後，香港近期也出現多起大陸人士以假學歷申請「高才通計畫」來港工作及定居的例子。
最新一起個案的被告叫李志成，38歲，於2023年申請「高才通計畫」來港時，涉嫌虛報獲得澳洲國立大學頒授的商業學士學位。
綜合本地媒體的報導，被告今天在沙田裁判法院出庭，被控一項為取得入境證而作出虛假陳述罪，暫時獲准保釋外出。
3天前，32歲大陸女子李菲也因為類似造假而在沙田裁判法院接受審訊。
「高才通計畫」全稱「高端人才通行證計畫」，是當前港府吸引外地人才來港工作發展及居留的措施之一，於2022年底接受申請。這項計畫不限行業，部分條件包括在世界百強大學畢業。
今年7月，香港入境事務處曾公布瓦解一個利用虛假文書、騙取「高才通計畫」入境許可的跨境犯罪集團，行動中拘捕了18人，並查獲22件違法的入境許可申請。
據公布，有關犯罪集團向每件申請者收取港幣250萬元（新台幣1000萬元）。
除了偽造假學歷，相關非法集團也為申請者偽造工作證明、外國簽證及出入境印章等。
目前為止，「高才通計畫」的申請者主要來自中國大陸或在海外的中國大陸人士。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言