不只報讀大學造假！香港再揪陸人造假學歷 申請「高才通計畫」赴港定居

繼香港各大學先前揭發有中國大陸學生使用假學歷報讀後，香港近期也出現多起大陸人士以假學歷申請「高才通計畫」來港工作及定居的例子。

最新一起個案的被告叫李志成，38歲，於2023年申請「高才通計畫」來港時，涉嫌虛報獲得澳洲國立大學頒授的商業學士學位。

綜合本地媒體的報導，被告今天在沙田裁判法院出庭，被控一項為取得入境證而作出虛假陳述罪，暫時獲准保釋外出。

3天前，32歲大陸女子李菲也因為類似造假而在沙田裁判法院接受審訊。

「高才通計畫」全稱「高端人才通行證計畫」，是當前港府吸引外地人才來港工作發展及居留的措施之一，於2022年底接受申請。這項計畫不限行業，部分條件包括在世界百強大學畢業。

今年7月，香港入境事務處曾公布瓦解一個利用虛假文書、騙取「高才通計畫」入境許可的跨境犯罪集團，行動中拘捕了18人，並查獲22件違法的入境許可申請。

據公布，有關犯罪集團向每件申請者收取港幣250萬元（新台幣1000萬元）。

除了偽造假學歷，相關非法集團也為申請者偽造工作證明、外國簽證及出入境印章等。

目前為止，「高才通計畫」的申請者主要來自中國大陸或在海外的中國大陸人士。