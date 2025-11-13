快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

不只報讀大學造假！香港再揪陸人造假學歷 申請「高才通計畫」赴港定居

中央社／ 香港13日電
繼香港各大學先前揭發有中國大陸學生使用假學歷報讀後，香港近期也出現多起大陸人士以假學歷申請「高才通計畫」來港工作及定居的例子。示意圖／AI生成
繼香港各大學先前揭發有中國大陸學生使用假學歷報讀後，香港近期也出現多起大陸人士以假學歷申請「高才通計畫」來港工作及定居的例子。示意圖／AI生成

香港各大學先前揭發有中國大陸學生使用假學歷報讀後，香港近期也出現多起大陸人士以假學歷申請「高才通計畫」來港工作及定居的例子。

最新一起個案的被告叫李志成，38歲，於2023年申請「高才通計畫」來港時，涉嫌虛報獲得澳洲國立大學頒授的商業學士學位。

綜合本地媒體的報導，被告今天在沙田裁判法院出庭，被控一項為取得入境證而作出虛假陳述罪，暫時獲准保釋外出。

3天前，32歲大陸女子李菲也因為類似造假而在沙田裁判法院接受審訊。

「高才通計畫」全稱「高端人才通行證計畫」，是當前港府吸引外地人才來港工作發展及居留的措施之一，於2022年底接受申請。這項計畫不限行業，部分條件包括在世界百強大學畢業。

今年7月，香港入境事務處曾公布瓦解一個利用虛假文書、騙取「高才通計畫」入境許可的跨境犯罪集團，行動中拘捕了18人，並查獲22件違法的入境許可申請。

據公布，有關犯罪集團向每件申請者收取港幣250萬元（新台幣1000萬元）。

除了偽造假學歷，相關非法集團也為申請者偽造工作證明、外國簽證及出入境印章等。

目前為止，「高才通計畫」的申請者主要來自中國大陸或在海外的中國大陸人士。

香港 簽證
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中資美團拓香港外賣市場 與餐廳協議被指削市場競爭

女銀行家整形亡…香港失智名醫涉誤殺 判無條件獲釋

鄭雨盛攜新作亮相香港！頹廢風惹尖叫 玄彬扛不住偷喊1字

玄彬、鄭雨盛香港合體！「韓國製造」現身掀暴動 玄彬：因為我很帥

相關新聞

不只報讀大學造假！香港再揪陸人造假學歷 申請「高才通計畫」赴港定居

繼香港各大學先前揭發有中國大陸學生使用假學歷報讀後，香港近期也出現多起大陸人士以假學歷申請「高才通計畫」來港工作及定居的...

神20航天員滯天宮…中發布最新畫面 傳返回艙或14日落地

原定5日返地球的中國載人飛船神舟20號，因返回艙被太空碎片擊中而推遲回程，此前有網友籲馬斯克的SpaceX公司赴太空相救...

女銀行家整形亡…香港失智名醫涉誤殺 判無條件獲釋

93歲整形外科醫生李宏邦2018年為52歲投資銀行高層注射俗稱Botox的肉毒桿菌素，疑因混合使用4種藥物致過度鎮靜，事...

陸女網購護膚品收貨竟變「三塊石頭」 懷疑與退貨顧客調包

網購大牌護膚品卻收到三塊石頭？近日，來自中國北京的小紅書博主Racho遇到一件令其哭笑不得的糟心事，事緣她網購理膚寶水護膚品，滿懷期待地打開精華包裝，結果變成了三顆沉甸甸的石頭。事後，商家補寄並贈送5片面膜。

中國北京因為「這原因」驚現極光…未來3天均有機會見到

據北京日報報導，12日晚間，北京北部出現肉眼可見的淡粉與一抹淡淡綠色的極光。這是由於12日8時起，地球出現磁暴過程。磁暴...

陸醫生降薪成大趨勢…降幅最慘腰斬 部分醫生被迫兼職送外賣

近年來，中國國內醫生降薪的現象愈加普遍，降幅最高可達30%甚至一半。在一些小縣城，部分醫生甚至兼職送外賣。專家指出，未來中國醫生的薪資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。