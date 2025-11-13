快訊

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

陸女網購護膚品收貨竟變「三塊石頭」 懷疑與退貨顧客調包

香港01／ 撰文：陳進安
胡女士懷疑是與其他退貨的顧客調包。（極目新聞）
胡女士懷疑是與其他退貨的顧客調包。（極目新聞）

網購大牌護膚品卻收到三塊石頭？近日，來自中國北京的小紅書博主Racho遇到一件令其哭笑不得的糟心事，事緣她網購理膚寶水護膚品，滿懷期待地打開精華包裝，結果變成了三顆沉甸甸的石頭。事後，商家補寄並贈送5片面膜。

博主胡女士周二（11日）介紹道，前幾天，她在理膚寶水官方旗艦店花了300多元人民幣購買了一個套裝，周一（10日）中午收到快遞，並把快遞盒扔掉，並沒有發現異常。直接晚上6時許，她回家打開準備使用時，才發現其中一個精華的盒裏裝的是三顆石頭，十分驚詫，隨即拍下相片向客服反映。當晚8時許，客服回覆重新補發，並贈送5片面膜，但沒有說明事發原因。客服表示：「出現這樣的情況確實很離譜，已反饋到物流和倉庫進行核實，避免核實的時間過長，這邊先安排補發B5精華30ml正裝一瓶，為表歉意，額外補發B5 PRO面膜3片作為心意。」

對於如此荒謬的遭遇，有網友推測，可能是別人退貨的商品，倉庫收到貨時只核對了快遞重量，沒有開盒驗貨。網友又稱，已經刷到過好幾次類似案例，品牌各有不同，但彩妝護膚品是重災區。

胡女士也懷疑是與其他退貨的顧客調包，可就算如此，作為一個大品牌，理膚寶水在倉庫和物流管理上也需要加緊注意。

理膚寶水官方旗艦店客服人員回應陸媒查詢時僅表示，所有產品都嚴格遵循質量管理措施，商品生產流程嚴格監督，完全符合國家相關質量、衛生和安全標準，產品通過國家有關監管機構的批準並具有合法資質。他強調，發貨前都有檢查，保障商品質量，顧客大可放心購買。

延伸閱讀：

北京高校快遞站設試身室方便學生試穿退換　僅布簾遮擋惹私隱憂慮

中通快遞被國家郵政局約談　涉經營行為不規範、服務質量不高等

文章授權轉載自《香港01》

網購
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

雲南人網購橡皮艇帶兒偷渡桃園只花29.5公升油 二審仍判8月徒刑

網購腳踏車卻被要求用「賣貨便」…步步指引ATM前 幸好遇見警

影／台北關與防檢署聯手前往桃機快遞專區 強化非洲豬瘟查緝

11月15日起快遞貨物輸台 應申報電商、境外私人集運商資訊

相關新聞

中國北京因為「這原因」驚現極光…未來3天均有機會見到

據北京日報報導，12日晚間，北京北部出現肉眼可見的淡粉與一抹淡淡綠色的極光。這是由於12日8時起，地球出現磁暴過程。磁暴...

陸女網購護膚品收貨竟變「三塊石頭」 懷疑與退貨顧客調包

網購大牌護膚品卻收到三塊石頭？近日，來自中國北京的小紅書博主Racho遇到一件令其哭笑不得的糟心事，事緣她網購理膚寶水護膚品，滿懷期待地打開精華包裝，結果變成了三顆沉甸甸的石頭。事後，商家補寄並贈送5片面膜。

陸醫生降薪成大趨勢…降幅最慘腰斬 部分醫生被迫兼職送外賣

近年來，中國國內醫生降薪的現象愈加普遍，降幅最高可達30%甚至一半。在一些小縣城，部分醫生甚至兼職送外賣。專家指出，未來中國醫生的薪資...

熱門度不輸Labubu！大陸十五運吉祥物「大灣雞」周邊賣斷貨

大陸第十五屆全國運動會日前在廣州開幕，而此次全運會的吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」走紅，不僅收穫了來自民間「大灣雞」的暱稱...

馬雲再擴海外房產 妻被揭1.8億人幣倫敦買別墅 曾是義使館

英媒透露，2024年秋季，阿里巴巴創辦人馬雲的妻子張瑛以1950萬英鎊（約1億8263萬人民幣，約2565萬美元）買下位...

僅啟用10個月 四川「雲中之橋」因山體滑坡垮塌斷橋

中國四川阿壩州馬爾康市雙江口水電站紅旗橋今年1月才完成合龍，11日下午突然發生垮塌，相關視頻在網上流出後震撼網友。據悉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。