快訊

黄明志捲謝侑心命案「尚查無明顯犯案證據」 可能明天保釋

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

陸醫生降薪成大趨勢…降幅最慘腰斬 部分醫生被迫兼職送外賣

香港01／ 撰文：陳進安
醫護示意照。圖／ingimage
醫護示意照。圖／ingimage

近年來，中國國內醫生降薪的現象愈加普遍，降幅最高可達30%甚至一半。在一些小縣城，部分醫生甚至兼職送外賣。專家指出，未來中國醫生的薪資可能會由目前以績效工資為主逐漸轉向固定工資模式。

市場研究機構華醫網在6月發布的《醫療人才2024年薪資及就業調研報告》中，針對約3萬名醫務人員的調查顯示，57.9%的受訪者預計2024年薪酬會下降，主要原因是績效獎金減少。這一比例較2023年的37%增長了20個百分點，顯示薪酬下降的趨勢在擴大。

根據《經濟觀察網》的報道，某頂尖三甲醫院的神經內科醫生表示，該醫院在過去7至8年中進行了變相降薪，例如升遷而未加薪，疫情後每季度均以3%至5%的幅度降薪，兩年累計降幅已超過20%。醫院高層已多次提醒員工要為艱難的日子做好準備。

上海的一位資深醫院管理者李鳴也指出，醫生降薪正成為一種大趨勢。一些基層醫院的醫生月收入已降至2000元到3000元人民幣（約新台幣8700至13000元），在一些欠發達地區，甚至連基本工資都難以發放，部分醫生不得不兼職開網約車或送外賣。他表示，雖然上海的狀況稍好，但仍有醫生的收入下降了10%至15%。

另一位醫生則透露，經過同行詢問後發現，降薪現象已相當普遍，今年以來，部分醫生的總收入下降幅度達30%至50%。

多名調查醫生認為，降薪的原因是由於經濟環境不佳、醫保控費及醫院整體建設等多重因素所致。

《南風窗》雜誌引述一位在一線城市三甲醫院的外科醫生指出，該院的醫療服務收費並未如預期上漲，檢查和檢驗費用下降，加上患者的治療態度越來越保守，導致醫院總收入減少。他與其他同城的醫生交流顯示，某些醫院的績效工資延遲2到3個月發放是常見情況，甚至有的會延遲半年。

公開資料顯示，中國超過60%的公立醫院運營資金中，政府財政補貼約佔10%。這樣的運營壓力迫使醫院不得不通過削減人力成本來維持運轉，而承擔這一壓力的往往是一線醫務人員。

有觀點認為，當前問題的根源在於，公立醫院仍在以「自負盈虧」的市場邏輯運行，醫生的薪酬制度又與醫院收入緊密相關，這使得醫生成為醫院經營壓力的直接承受者。以固定薪酬為主的模式更有利於保持公立醫院的公益性。

國家衛健委近日強調，應逐步提高基礎薪酬等相對固定的穩定收入佔比，並建立動態調整機制，同時研究推進縮小機構之間的薪酬差距。

延伸閱讀：

北上就醫成趨勢　港深中｢三棲醫生｣黃志浩大灣區執業　促醫療融合

台男花10萬做「陰莖增大術」死亡　醫生曾捲入死亡醫療糾紛

文章授權轉載自《香港01》

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

陸醫生降薪成大趨勢…降幅最慘腰斬 部分醫生被迫兼職送外賣

近年來，中國國內醫生降薪的現象愈加普遍，降幅最高可達30%甚至一半。在一些小縣城，部分醫生甚至兼職送外賣。專家指出，未來中國醫生的薪資...

熱門度不輸Labubu！大陸十五運吉祥物「大灣雞」周邊賣斷貨

大陸第十五屆全國運動會日前在廣州開幕，而此次全運會的吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」走紅，不僅收穫了來自民間「大灣雞」的暱稱...

馬雲再擴海外房產 妻被揭1.8億人幣倫敦買別墅 曾是義使館

英媒透露，2024年秋季，阿里巴巴創辦人馬雲的妻子張瑛以1950萬英鎊（約1億8263萬人民幣，約2565萬美元）買下位...

僅啟用10個月 四川「雲中之橋」因山體滑坡垮塌斷橋

中國四川阿壩州馬爾康市雙江口水電站紅旗橋今年1月才完成合龍，11日下午突然發生垮塌，相關視頻在網上流出後震撼網友。據悉，...

全運會／13歲于子迪200M混泳奪金 刷新葉詩文塵封13年紀錄

首次參與全運會的13歲小將于子迪，11日以2分07秒41在女子200米個人混合泳成績摘金，打破中國女將葉詩文在2012年...

杭州五星飯店40元「剩菜盲盒」 能打包大閘蟹、生蠔 但限制…

杭州國壽君瀾飯店近日推出40元自助晚餐盲盒，限制15分鐘內可打包自助餐台上所有食物（不含刺身和海鮮）；星級飯店推出「剩菜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。