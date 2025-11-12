颱風鳳凰逼近 福建浙江撤離8.5萬人

快訊

中央社／ 台北12日電

輕度颱風鳳凰威力雖持續減弱，但外圍環流對福建、浙江、廣東一帶沿海仍構成威脅。中國媒體報導，因應颱風鳳凰可能結合東北季風帶來強風豪雨，福建、浙江兩省目前已分別撤離逾5.5萬人及逾2.9萬人到安全地點。

颱風鳳凰今晚6時中心位置在鵝鑾鼻西北西方約70公里處的近海，晚間可能登陸恆春半島，但其外圍環流仍盤據在台灣海峽及福建沿海上空，對中國東南沿海構成一定威脅。

澎湃新聞報導，今天是颱風鳳凰影響範圍最廣的核心時段，其風雨並將與來自北方的冷空氣結合，在台灣海峽周邊的福建、浙江帶來「罕見狂風」，且其外圍雲系上午已開始影響浙江地區。

報導引述中國氣象單位預測，颱風鳳凰帶來的大風影響不容小覷，在颱風與北方冷空氣結合，以及台灣海峽的狹管效應下，可能導致台灣海峽和周邊沿海地區出現同期罕見強度的陣風，甚至可能打破11月的陣風紀錄。而明天下午2時前，東海西南部、台灣海峽和南海東北部部分海域風力可達9級，陣風更可達10至11級。

浙江雖離颱風鳳凰較遠，但浙江東部受上述因素影響已出現明顯降雨，且雨勢恐將持續長達3天，今明兩天將出現大雨到豪雨的雨勢。受此影響，浙江截至11日下午3時已將2.9萬餘人從沿海撤離，轉往安全地點，其中以海上漁船及海上養殖業人員為主。

至於影響較大的福建，據報導，福建全省漁船目前已撤離5.5萬餘名海上作業人員至安全地點。沿海69條客運航線共180艘渡輪也已停航，其中包括4條兩岸「小三通」航線。

此外，營運範圍涵蓋福建全省的中國鐵路南昌局集團公司昨天啟動防洪防颱風4級應急響應，今天部分高鐵列車將採取機動停駛、限速等措施。

颱風 福建 台灣海峽
