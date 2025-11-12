中國暴走團湧港惹關注 律師警告可能觸犯擾亂罪

在中國「橫衝直撞」的「暴走團」最近被指「殺入」香港，引來各方關注和議論，有香港律師警告，他們在港的「暴走」行為已觸犯公安條例的「公眾地方內擾亂秩序行為」。

綜合香港媒體今天的報導，最近有網上短片顯示，相信是來自大陸的「暴走團」在香港多個地方出現，包括維多利亞海港兩岸、西貢北潭涌、西九文化區等。

據報導，在西九文化區出現的「暴走團」一行20多人，全部穿著藍色運動服，頭戴白色鴨舌帽，兩人一排，由領隊帶頭，整齊地向前行走，邊走邊做伸展動作，並沿路播放高分貝音樂助威。

有港媒形容「暴走團」作風奇怪，並指網上有頗多反感留言，批評他們吵鬧，破壞寧靜環境，並有留言要求警方介入處理，聲稱「內地已失陷，估唔到（想不到）連香港都係咁（這樣），鼓勵港人檢舉」。

報導表示，不少大陸網民也留言，表示音樂擾民，希望「大爺大媽」的行為不要干擾到其他遊客；另有網民指他們規模龐大，經常無視交通規則，是繼「廣場舞」後最令人困擾的健身方式。

有報導引述香港大律師陸偉雄說，這些行為已觸犯公安條例的「公眾地方內擾亂秩序行為」，以及「簡易程序治罪條例」的「在公眾地方犯的妨擾罪」等。

他說，「暴走團」的喧嘩破壞社會安寧，在港一旦罪成，最高可罰款港幣5000元（約新台幣2萬元）及監禁1年。此外，「未得准許下在公眾地方奏玩樂器」，一旦罪成，最高可罰款2000元或監禁3個月。