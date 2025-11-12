快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

中國暴走團湧港惹關注 律師警告可能觸犯擾亂罪

中央社／ 香港12日電

在中國「橫衝直撞」的「暴走團」最近被指「殺入」香港，引來各方關注和議論，有香港律師警告，他們在港的「暴走」行為已觸犯公安條例的「公眾地方內擾亂秩序行為」。

綜合香港媒體今天的報導，最近有網上短片顯示，相信是來自大陸的「暴走團」在香港多個地方出現，包括維多利亞海港兩岸、西貢北潭涌、西九文化區等。

據報導，在西九文化區出現的「暴走團」一行20多人，全部穿著藍色運動服，頭戴白色鴨舌帽，兩人一排，由領隊帶頭，整齊地向前行走，邊走邊做伸展動作，並沿路播放高分貝音樂助威。

有港媒形容「暴走團」作風奇怪，並指網上有頗多反感留言，批評他們吵鬧，破壞寧靜環境，並有留言要求警方介入處理，聲稱「內地已失陷，估唔到（想不到）連香港都係咁（這樣），鼓勵港人檢舉」。

報導表示，不少大陸網民也留言，表示音樂擾民，希望「大爺大媽」的行為不要干擾到其他遊客；另有網民指他們規模龐大，經常無視交通規則，是繼「廣場舞」後最令人困擾的健身方式。

有報導引述香港大律師陸偉雄說，這些行為已觸犯公安條例的「公眾地方內擾亂秩序行為」，以及「簡易程序治罪條例」的「在公眾地方犯的妨擾罪」等。

他說，「暴走團」的喧嘩破壞社會安寧，在港一旦罪成，最高可罰款港幣5000元（約新台幣2萬元）及監禁1年。此外，「未得准許下在公眾地方奏玩樂器」，一旦罪成，最高可罰款2000元或監禁3個月。

香港 罰款 音樂
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

專訪／周冠威靠電影找回人生重心「想為電影而活」

世華媒體榮譽主席張曉卿辭世 享壽91歲

黎智英被控勾結外國勢力 入獄至今仍未裁決…親兒奔走國際盼港府釋放

香港出現員警冒充國安人員詐騙 大學生慘被騙走逾百萬港元

相關新聞

今年1月合龍...四川阿壩州「雲中之橋」垮塌 官方否認與橋梁品質有關

大陸四川省阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗橋，11日下午因為山體變形加劇、山體滑塌，導致路基及引橋垮塌。該州交通局否...

羅江詩歌節 AI詩畫詠千年詩脈

近日，2025羅江詩歌節在四川德陽羅江區開幕。本屆詩歌節以「千年詩脈潤羅江，文旅融合譜新篇」為主題，旨在通過「文化解碼＋...

紫禁城最豪華花園 乾隆花園開放前兩進院

北京故宮博物院甯壽宮花園日前開放前兩進院。這座紫禁城裡最豪華的花園，更常被稱為乾隆花園，是乾隆為晚年生活構建的理想居所。...

追劇追不停…大陸微短劇用戶日均觀看2小時 超過長影音

中國網絡視聽協會今天發布白皮書顯示，今年1至8月，微短劇App的人均單日使用時間已達到120.5分鐘，超過了看長影音的時...

雙11消費旺季 大陸電商平台的食品安全嗎？陸官方抽查發現摻假問題

大陸市場監管總局近日圍繞「雙11」網路消費旺季節點開展網售食品專項抽檢，累計完成抽檢3,347批次。其中，紅薯（地瓜）粉...

香港出現員警冒充國安人員詐騙 大學生慘被騙走逾百萬港元

香港警方和法庭一日內爆出多宗騙案，其中有身著警服者騙走大學生逾百萬港元，有真警員冒充國安處人員騙款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。