快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

台海衝突挺哪方？ 薄瓜瓜：只支持兩岸和平

中央社／ 台北12日電

中共重慶市委書記薄熙來之子、台灣女婿薄瓜瓜在網路上被網友詢問，「如果打台灣，你會支持家鄉，還是支持媳婦家？」薄瓜瓜回應，「我只支持兩岸和平」。

薄瓜瓜去年來台娶親，與宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜結婚。由於他的中國「紅三代」背景，以及父母捲入中國高層政治鬥爭中落敗，讓這段兩岸婚姻引起關注與議論。

近日，薄瓜瓜在社群平台X以英文發文談及「罌粟花紀念日」與中外戰爭歷史，名為「作家崔成浩」的帳號轉其文並問：「如果（中共）打台灣，你會支持家鄉，還是支持媳婦家？」薄瓜瓜隨即回覆，「我只支持兩岸和平」。這是薄瓜瓜罕見回應兩岸議題，因此引發了關注。

薄瓜瓜緬懷的文章寫道，他從英國預備學校時期開始，每逢追思日都會佩戴罌粟花，但作為班上唯一的中國學生，他曾困惑與這傳統有何關聯，因此開始尋找答案。

他指出，一戰時有14萬名中國勞工冒著危險前往歐洲前線，協助英法軍隊清除地雷、挖掘戰壕、修築道路。然而，這樣的付出並未獲得應有回報，因「凡爾賽條約」將德國在中國租借地交給日本，「這份被背叛的屈辱感引發了1919年的五四運動，並影響後續革命浪潮」。

他提到，在二戰期間，中國死亡人數高達2000萬人，比除蘇聯以外的整個歐洲戰場還多。而1935年的「一二九運動」則使原本分裂的中國社會在抗日情勢下短暫團結起來，國共雙方並肩對外抗敵，同時也有美國人士參與支援。

他總結說，「因此，除了感謝退伍軍人之外，更應記住：不論曾有背叛或同盟，我們的命運仍然交織。我們之間可能會有晶片制裁與貿易衝突，我們共同擁有的，永遠大於分歧。」

薄瓜瓜的父親薄熙來曾被視為中共最高領導層的接班人，但2013年在政治鬥正中落敗，並遭判刑。不過，薄瓜瓜過去曾在X平台上強調，「薄、習兩家並無過節」，「我父母入獄也與他無關，但不斷有人挑撥離間，還有那些不知情的人，自告奮勇，瞎揣摩上級心思」。

薄瓜瓜 中共 五四運動
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沈伯洋遭大陸立案偵查 賴總統喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴

被問陸攻台支持哪一方？薄瓜瓜：我只支持兩岸和平

鄭麗文捲吳石風波 蔡正元：自以為是創造兩岸和平議題讓民進黨笑到喘息

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

相關新聞

今年1月合龍...四川阿壩州「雲中之橋」垮塌 官方否認與橋梁品質有關

大陸四川省阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗橋，11日下午因為山體變形加劇、山體滑塌，導致路基及引橋垮塌。該州交通局否...

羅江詩歌節 AI詩畫詠千年詩脈

近日，2025羅江詩歌節在四川德陽羅江區開幕。本屆詩歌節以「千年詩脈潤羅江，文旅融合譜新篇」為主題，旨在通過「文化解碼＋...

紫禁城最豪華花園 乾隆花園開放前兩進院

北京故宮博物院甯壽宮花園日前開放前兩進院。這座紫禁城裡最豪華的花園，更常被稱為乾隆花園，是乾隆為晚年生活構建的理想居所。...

追劇追不停…大陸微短劇用戶日均觀看2小時 超過長影音

中國網絡視聽協會今天發布白皮書顯示，今年1至8月，微短劇App的人均單日使用時間已達到120.5分鐘，超過了看長影音的時...

雙11消費旺季 大陸電商平台的食品安全嗎？陸官方抽查發現摻假問題

大陸市場監管總局近日圍繞「雙11」網路消費旺季節點開展網售食品專項抽檢，累計完成抽檢3,347批次。其中，紅薯（地瓜）粉...

香港出現員警冒充國安人員詐騙 大學生慘被騙走逾百萬港元

香港警方和法庭一日內爆出多宗騙案，其中有身著警服者騙走大學生逾百萬港元，有真警員冒充國安處人員騙款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。