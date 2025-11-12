快訊

今年1月合龍...四川阿壩州「雲中之橋」垮塌 官方否認與橋梁品質有關

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸四川阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗橋，11日下午因為山體變形加劇、山體滑塌，導致路基及引橋垮塌。（圖／截自微博）
大陸四川阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗橋，11日下午因為山體變形加劇、山體滑塌，導致路基及引橋垮塌。（圖／截自微博）

大陸四川省阿壩州爾康市雙江口水電站附近的紅旗橋，11日下午因為山體變形加劇、山體滑塌，導致路基及引橋垮塌。該州交通局否認垮塌與橋梁品質有關，陸媒指出，該橋梁於今年1月合龍，等於才完工10個月左右。

澎湃新聞報導，阿壩州應急管理局證實，發現問題時因已實施交通管制，因此未造成人員傷亡；阿壩州交通運輸局稱，初步了解是邊坡垮塌引發，專家於現場核實，已成立專項處置工作組。

報導指，現場拍攝畫面顯示，隨著連續的巨響，架設河上的公路橋梁，靠近山體一側的結構率先斷裂，橋體部分構件迅速墜落，提起煙塵，鏡頭外傳來人員驚呼「橋沒得了」。

阿壩州交通運輸局相關負責人表示，事發於11日下午4時左右，巡路時發現山體往下沉降，導致路面出現裂縫，隨即對現場進行管制。旁邊山體已經垮塌、導致橋梁斷裂，初步了解是因為邊坡垮塌引發。

1月15日，中國電建集團成都勘測設計研究院官網介紹，雙江口水電站G317線復建公路紅旗特大橋主跨合龍，文章指，該「紅旗特大橋」位於阿壩州馬爾康市白灣鄉，採「Y字形」橫亙大渡河東源，緊密串聯馬爾康、金川縣、壤塘縣3地交通，重塑該區域交通格局。橋梁全長758公尺，主橋採用三跨一聯預應力砼連續剛構設計，其中主跨220公尺，主墩高達172公尺，堪稱「雲中之橋」。

橋梁 水電
