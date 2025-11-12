快訊

紫禁城最豪華花園 乾隆花園開放前兩進院

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
近日，紫禁城中的乾隆花園前兩進院開門迎客。本報北京傳真
近日，紫禁城中的乾隆花園前兩進院開門迎客。本報北京傳真

北京故宮博物院甯壽宮花園日前開放前兩進院。這座紫禁城裡最豪華的花園，更常被稱為乾隆花園，是乾隆為晚年生活構建的理想居所。花園面積雖小，卻獨具匠心。遊歷其間，能切身感受中國古典園林「雖由人作，宛自天開」的審美意境，領略18世紀中國建築、園林、工藝美術的卓越成就。

從衍祺門進入乾隆花園，迎面是青黃兩色搭配的太湖石障景。假山不僅是景，還有功能，乾隆花園雖處重重殿宇間，但走入其間，卻有空靈豁達感，仿佛已脫離紅牆金瓦的包圍。原因就是布置得當的太湖石。

「太湖石造的山景，遮住了八、九米高的宮牆，營造出山林園囿的氛圍。」故宮博物院古建部負責人趙鵬說，「匠人在一進院營造出山潤景朗的和諧景致。但當觀眾透過二進院展廳窗戶，看三進院的假山時，會有完全不同的感受。匠人利用逼仄環境，營造出山的壓迫和巍峨感。這是非常高超的造園藝術。」

乾隆花園自南向北分四進院落，共27座風格各異的建築。新開放區域的建築，個性鮮明，包括典出蘭亭雅集的禊賞亭，聳立山頂的承露臺，寓意深遠的遂初堂等。

南技北引，內裝改外裝等「反常做法」在這座花園是常態。以古華軒為例，典型的北方宮廷建築，紅柱、高臺明，但卻有罕見的黑漆描金落地罩，添了一份江南書房雅韻。這種大漆工藝，多用在南方、室內。經科學手段分析，它至少經歷過7次修繕，以應對北京的氣候。

「天工匠心—甯壽宮花園的歷史與守護」主題展覽在花園二進院的遂初堂及東西配殿同步展出，揭秘已經進行了25年的花園修繕幕後。展覽按「倦勤隱趣：乾隆花園的設計與營建」「故苑新生：乾隆花園的保護與修復」兩個單元，分別通過動畫長卷、營建檔案等，呈現這座花園從構思到落成的歷史脈絡；借助實物和影片，揭秘修復花園所使用的技術、方法和鮮為人知的故事。

北京故宮 建築
