羅江詩歌節 AI詩畫詠千年詩脈

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
機器人「吟詩作對」。本報德陽傳真
近日，2025羅江詩歌節在四川德陽羅江區開幕。本屆詩歌節以「千年詩脈潤羅江，文旅融合譜新篇」為主題，旨在通過「文化解碼＋科技賦能＋文旅轉化」的創新模式，讓千年詩脈在當代文旅融合中綻放新的光彩。

開幕式上，主題宣傳片AI詩畫秀《羅江千年詩路》驚豔亮相，以虛實相融的視聽語言，展現羅江文脈的綿延不絕，並以更開放的姿態廣邀四海朋友。主旨演講環節，評論家、文化學者、北京大學中文系教授張頤武等嘉賓，分別從不同維度闡釋羅江詩歌的文化基因與時代價值。龍敦仁、楊俊富、魯小月等3位本地農民詩人也登台朗誦，以詩句講述腳下土地的故事。情景劇《詩與人間煙火》則將《函海》《醒園錄》意象與川劇聲腔融為一體，串聯起文脈詩心與人間煙火。

德陽羅江是大陸著名詩歌之城，也是清代文學家、詩人、「川菜川劇之父」李調元的故鄉。今年已經是羅江詩歌節創辦二十周年，當地通過開展調元文化圓桌論壇、詩人采風、詩歌創作交流等系列活動，共同構建起「可參與、可體驗、可轉化」的開放式詩旅空間，吸引八方來客共赴這場詩意之約。

詩人 北京大學 朋友
