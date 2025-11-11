追劇追不停…大陸微短劇用戶日均觀看2小時 超過長影音

中國網絡視聽協會今天發布白皮書顯示，今年1至8月，微短劇App的人均單日使用時間已達到120.5分鐘，超過了看長影音的時間。

根據中國網絡視聽節目服務協會官網，「中國微短劇行業發展白皮書（2025）」11日在杭州微短劇大會上發布，提到上述內容。

分析指出，中國微短劇的發展和多地政府的扶持政策有關，包括資金激勵、資源整合、人才培育、技術賦能等方式。2025年1至8月，愛奇藝、騰訊視頻等綜合性影音平台已上線325部橫屏（橫式螢幕）微短劇，年增24.52%。而在短影音平台和微短劇應用程式上，預計今年全年獨立完整製作並上線的直式短劇數量則為約4萬部。

2025年1-8月，微短劇App的人均單日使用時長達到120.5分鐘，較1月增幅達25.9%。調研中，近8成受訪用戶表示，觀看微短劇的頻率較去年有進一步提升。

財新網報導，這一時長數據已超越去年年底長影音應用軟體的人均使用時長110分鐘。中國網絡視聽協會副秘書長周結說，每個用戶每天看超過2個小時的微短劇，這意味著微短劇不再只是打發時間的「零食」，而是正成為越來越多用戶日常娛樂的主流選擇。

目前，中國微短劇用戶整體規模為6.96億人，與微短劇相關的企業已突破10萬家。

報導說，在已經形成產業集群的陝西西安、河南鄭州、浙江橫店等地，微短劇像是流水線上的產品，夜以繼日地量產。

在西安，有的短劇可以在5天內拍完60集，然後一天剪完、次日上線。據西安市政府測算，當地200多家短劇公司每年產出全國40%至60%的劇目；鄭州市政府則披露，該市今年前3季上線3860部微短劇，逾800家微短劇製作企業和近4萬名從業者，支撐著每月400部新劇的產能。