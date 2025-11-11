世華媒體榮譽主席張曉卿辭世 享壽91歲

快訊

中央社／ 香港11日電

香港明報報導，擁有明報等香港、馬來西亞多家中文媒體的世界華文媒體有限公司榮譽主席張曉卿今天辭世，享壽91歲。

世華媒體由明報企業有限公司、星洲媒體集團有限公司和南洋報業控股有限公司合併組成，同時在香港交易所及馬來西亞證券交易所上市。

根據維基百科資料，張曉卿生於1934年，籍貫福州閩清，是馬來西亞伐木業企業家，為馬來西亞財團「常青集團」的創辦人，經營業務包括油棕業、建築業、媒體業等。

張曉卿經營的報紙遍及馬來西亞、印尼、香港、美國等地；2007年，由他控股的星洲媒體集團與明報、南洋報業合併成為最大的中文媒體。

公開資料顯示，明報由查良鏞（筆名「金庸」）和沈寶新於1959年創立，1991年在港上市。1993年，金庸把明報大部分股權出售給于品海，而于品海1995年又把明報轉售給張曉卿。

