雲南裸體小孩案 官方通報：父母未虐童也未參加邪教

不久前大陸網友在四川高速公路服務區發現有小孩赤身裸體，引起大陸社會高度關注「野孩子」的情況，以及熱議「自然教育」。官方最新通報表示，一家人生活於雲南大理州南澗縣，該名小孩「平平」一直沒有取得出生證明、戶口登記，且因為患有濕疹，不喜歡穿衣服，官方調查指出父母沒有虐待孩子之餘，官媒也強調父母未參與邪教組織。

據雲南發布11日透過雲南日報新媒體「雲新聞」記者走訪的方式，以一篇超長篇的報導形式，披露這起案件的詳細調查內容。據聯合工作組指出，該名小孩「平平」李姓父親，34歲，大理州南澗縣人；萬姓母親43歲，北京市人，兩人都是自由職業。李、萬二人生下兩名孩子（長子平平、次子安安），但因兩名孩子均在住所自然分娩，未取得「出生醫學證明」。此外兩人至今未辦理結婚登記，加之雙方一直未達成共識，導致戶口登記一直未辦理。

目前，南澗縣衛健部門根據DNA鑒定結果為兩名孩子辦理了「出生醫學證明」。當地公安機關根據李、萬提交的材料，正按程序為兩名孩子辦理戶口登記。

針對被指責是父母不給小孩穿衣服，李某解釋，「平平患過濕疹，天氣暖和時不喜歡穿衣服，但他覺得冷了也會主動找衣服穿，從來沒有因為著涼生過病」。而對於爬行行為，聯合工作組在調查中發現，李、萬日常生活中不喜歡與外界交流，經常自駕旅行，因此平平與其他孩童接觸機會較少，他的玩伴主要是家中飼養的寵物狗，官方相關人士表示，「平平在和寵物狗玩耍時會模仿爬行動作，而萬某對孩子這一行為不干預、不管教，李某某又聽從萬某意見，也不干預孩子行為」。

至於是否父母存在虐待孩子的違法行為？報導引述多位工作人員「感慨」說，從相處的十幾天來看，李、萬二人不僅不像傳言中那樣虐待小孩，反而是過度寵溺。「工作人員幫助矯正孩子行為時，偶爾對孩子說了一句比較嚴厲的話，兩人都會露出不高興的表情」。

聯合工作組相關人員介紹，經公安機關調查，結合證人證言、醫學鑒定及日常行為觀察，確認李、萬並無虐待孩子的情況。另報導提到，記者從公安機關了解，李、萬無邪教相關接觸史，未發現兩人參與邪教組織等情況。

此外，平平體型為大陸標準範圍，沒有過於瘦小。而當地省、州、縣三級醫療團隊也對李、萬進行了醫學健康核對總和心理健康評估，結果顯示：李姓父親身體健康，精神和心理正常。萬姓母親性格倔強，不願與人交往和溝通，自我意識較強。

當地民政局工作人員小王說，「這些天來孩子變化明顯，他已習慣穿上衣服鞋子，也越來越願意和人交流」。

此事引起大陸社會熱烈討論家長教育小孩的模式問題，雲南日報透過「雲新平」筆名指出，好的家庭教育，「守底線」必須置於首位。這條「底線」，「既是不可逾越的法律紅線，也是社會公認的公序良俗」。評論稱，在此次事件中，父母的教育方式背離了科學引導，對孩子行為出現的問題，他們不干預、不管教。這種方式，不利於孩子樹立正確的社會規則觀念，也違背了幫助孩子儘早融入社會的教育邏輯。