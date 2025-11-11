「繁花」劇組陷違法與特權爭議 上海警方通報

曾引發收視熱潮的陸劇「繁花」，近來劇組人員陷入爭議，先是被質疑剝削年輕編劇，近日有錄音流出，其編劇秦雯自言曾經襲警被抓，然後找人關說被放。上海公安局今天通報說，當時處置合法，秦雯的說法只是「開玩笑」。

綜合陸媒報導，今年9月，網名「古二」的編劇程駿年在網上發文，自稱是王家衛導演的劇集「繁花」的核心故事架構創作者，承擔大量劇本工作卻僅獲「前期責任編輯」署名，月薪僅人民幣3000（約新台幣1萬2900元）至6000元，最終編劇署名只有秦雯一人。

「繁花」劇組隨後回應，尊重支持所有創作者的合法權益，並根據他們的職責及工作內容給予恰當的相應署名，最後一集長長的片尾字幕更是對2000餘名工作人員的肯定和致敬。

10月31日，古二又在小紅書上公開王家衛與秦雯等人的對話錄音。對話中，秦雯與女同伴自曝襲警後被抓進派出所，打電話找人「撈出」。女同伴稱她打了一個電話，對方「兩句話就把我們兩個人撈出去了。他實際上已經給派出所所長打過電話了。」秦雯稱，把她們撈出來的是朋友的小弟。

根據錄音，涉事派出所為上海市公安局黃浦分局瑞金二路派出所。

此外，古二前後公布的多段錄音中，還涉及王家衛、秦雯等對影劇圈內多人的批評。「繁花」劇組則在11月8日再次聲明，這些錄音不僅未經當事人同意，且存在大量失實、蓄意剪輯和惡意解讀的情況。

古二與「繁花」劇組的恩怨，從八卦軼事擴散成公共事件。他為個人維權時，不少自媒體探討行業規則不利底層工作者，他們的勞動成果被漠視；到了「秦雯襲警」事件，更引發爭議。

極目新聞指出，若這段錄音內容屬實，此事件性質遠比編劇署名糾紛更嚴重。襲警屬於嚴重的違法犯罪行為；僅憑一個電話，打警察的人就被有關係的人輕易「撈」了出去，這已經涉嫌濫用權力干預執法程序。

上海市公安局今天發布「警情通報」稱，表示警方高度重視此事。經查，事件發生於2019年3月，當時秦雯和另一名許姓女子因騎自行車違規被警察攔下。期間，許女與民警發生爭執，秦雯見狀從背後拍了民警後背。之後兩人被帶到派出所，交通違法部分都被處罰，但拍民警的行為情節較輕微，警方對此依法不予處罰。

通報還說，事件發生後，秦雯打電話給先生求助，對方「試圖尋找關係說情但被婉拒」，之後其夫也未再聯繫他人。秦雯稱，網傳錄音內容為2020年其與朋友飲酒聊天談及此事，所謂「撈人」情節是「開玩笑」「顯示人脈」，然後在不知情的情況下被現場人員錄音編輯後發到網上。