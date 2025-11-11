西班牙國王睽違18年再訪陸 雙方將簽訂農產品與文化領域協定

西班牙國王菲利佩六世10日到訪大陸，首站在四川省會成都，他將出席中西經貿論壇，並於隨後轉往北京與大陸領導人會晤，這是西巴牙國王18年來首度訪問大陸，也是菲利佩六世登基以來首度到訪。

西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）和王后萊蒂齊亞（Letizia）已於10日抵達成都，環球時報引述西班牙「國家報」消息指，費利佩六世將在成都出席中西經貿論壇，隨後前往北京，與大陸領導人會晤，雙方將簽署一系列政治與經濟合作協定。此訪最後一日，國王將主持一場小型企業圓桌會並在西班牙駐北京大使官邸會見在大陸的西班牙僑民代表。西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）與經濟、貿易和企業大臣卡洛斯．奎爾波（Carlos Cuerpo）隨同國王到訪。

預計在此訪期間，雙方將簽署若干協定，將覆蓋農產品與文化領域，如推動中國大陸高校的西班牙語教學、電影合拍、海洋科學合作，以及豬肉、橄欖油、魚粉等農產品領域的合作等。

之所以選擇成都作為首站，西班牙「世界報」解讀，原因包括：西班牙政府2022年在該市開設了最新的總領事館；此外，從今年4月起，由四川航空運營的多班次成都直飛馬德里航班也顯示出兩國對彼此的興趣。

根據已公開的消息，費利佩六世將出席兩場經濟論壇，其中由西班牙對外貿易發展局（ICEX）組織的「西班牙—中國商業論壇」，旨在農產品和消費品、汽車和可持續交通、先進工業技術、醫藥和能源等領域尋找新的商業機會。此外費利佩六世國王將與中共四川省委書記和四川省省長舉行會談，而王后將主持一場由賽凡提斯學院組織的紀念西班牙著名詩人安東尼奧．馬查多（Antonio Machado） 誕辰150周年的文化活動。

費利佩六世12日將轉往北京與大陸國家主席習近平會晤，也將共同出席馬德里皇家劇院管弦樂團在中國大陸的首演。

疑似具有大陸官方背景的公眾號「九萬裡」發文解讀這次訪問，指出今年是中西建立「全面戰略夥伴關係」20周年，西班牙對大陸外交呈現罕見的高頻互動：4月，首相桑切斯到訪；10月，外交大臣阿爾瓦雷斯到訪；11月，國王費利佩六世到訪。一年之內三次高層訪問，形成了「首相奠基—外交落實—國王昇華」的清晰鏈條。一段時間以來，身為北約和歐盟成員國的西班牙積極發展對大陸關係，敢於同美國「叫板」，在西方國家中的確顯得有點「特立獨行」。

文章強調，西班牙的「特立獨行」，本質上是對「新冷戰」邏輯的明確拒絕。「特立獨行」的西班牙，「無疑給歐洲國家樹立了一個好榜樣」。