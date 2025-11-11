曾多次來台交流 陸國寶級瓷器專家耿寶昌逝世 享壽103歲

大陸國寶級的瓷器專家耿寶昌10日逝世，享壽103歲，他對瓷器鑑定領域有深遠的貢獻，也曾多次來台進行交流，在兩岸都有極高知名度與影響力，耿寶昌的告別式將於16日於北京舉行。

北京故宮博物院10日發布訃告指出，耿寶昌於2025年11月10日6時50分在北京逝世，享年103歲。耿寶昌遺體告別儀式定於11月16日上午9時在北京八寶山殯儀館東禮堂舉行。

耿寶昌生前是大陸國家文物鑒定委員會副主任委員、中國古陶瓷學會名譽會長，故宮博物院研究館員、故宮博物院學術委員會資深委員、故宮學研究院古陶瓷研究所名譽所長。

耿寶昌1922年生於北京，師從著名瓷器專家孫瀛洲，1946年開設古玩鋪「振華齋」，1956年大陸「公私合營」改造後，應聘到北京故宮博物院工作，長期從事中國古陶瓷及其他古代工藝品的研究，重點研究歷代陶瓷。

他所撰寫的《明清瓷器鑒定》為大陸首部古陶瓷研究鑒定學論著，該書系統性地分析各朝代不同瓷器器型演變、胎釉特點、款識書寫、流行畫片等，影響巨大。1986年耿寶昌將其收藏的瓷器、銅器等文物22件捐獻給北京故宮。

耿寶昌在中國陶瓷鑑定學界的份量舉足輕重，尤其是明清瓷器、紫砂器等，在台灣也有相當高的知名度，他自1993年首度來台後，與鴻禧美術館、台北故宮的交流也相當頻繁。他除了曾在中國文化大學史學系擔任博士生指導教授，也是多位台灣企業家收藏中國古瓷器的重要顧問、老師，也有台灣大老闆購買高價古瓷器收藏品時，若「拿不準」往往都會向耿寶昌請教。

2012年台灣知名收藏團體「清翫雅集」在台北舉辦廿周年慶收藏展，耿寶昌曾來台參與，當時與台北市副市長丁庭宇、行政院政務委員黃光男、收藏家曹興誠、中華文化總會會長劉兆玄、故宮院長馮明珠等人一同坐在開幕式晚宴的主桌上，可見其重要性。耿寶昌也是清翫雅集的榮譽會員。

去年6月耿寶昌接受大陸官媒人民日報訪問時說，自己1956年11月12日正式到北京故宮報到，轉眼60多年過去了。「故宮真是一所特殊的大學校，我沒有想到自己會一輩子在這裡愛瓷、賞瓷、鑒瓷。這些瓷器不知翻了多少遍了，仿佛和每一件瓷器都成了老朋友，但我仍然覺得學之不盡，受用不完」。