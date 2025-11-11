快訊

閩台小吃交流 傳承非遺技藝

聯合報／ 林昉柔、張斯奇／綜合報導
兩岸餐飲與文化專家於學術論壇合影。圖／聯合影音號
11月8日，「閩台小吃文化交流活動」於桃園南崁舉辦，匯聚兩岸政商、餐飲與學術界專家，聚焦沙縣小吃的文化內涵與時代價值。活動中不僅有非遺技藝「柳葉蒸餃」的現場教學，更舉行「兩岸小吃學術論壇」，從飲食傳承、地方文化到國際化發展，展開深度對話。

活動現場，沙縣技藝傳承人現場展演「柳葉蒸餃」的製作工法，並邀請與會嘉賓親手體驗，透過實作感受小吃背後的文化底蘊。沙縣技藝傳承人胡鳳珠師傅表示，不同於台灣的蒸餃，柳葉蒸餃的褶子是往內走，「能夠把我們沙縣的美食帶到台灣來，感覺很開心，可以讓更多的人了解沙縣小吃。」

國民黨大陸事務部主任鄧岱賢作為嘉賓參與本次活動體驗，他表示台灣夜市許多經典小吃與沙縣小吃有異曲同工之妙，展現兩岸飲食同源的文化連結，「沙縣小吃有好幾百種，期待能夠都吃到。」

同時，兩岸餐飲與文化專家在「兩岸小吃學術論壇」進行了深入研討。開南大學觀光運輸學院院長呂世通指出，沙縣小吃與台灣小吃的口味非常相近，其中沙縣當地將美食與節日結合的做法，極具推廣價值。他強調：「這種結合更有機會將飲食文化發揚光大，很值得台灣餐飲產業參考與學習。」

「沙縣小吃師傅們對於非遺文化傳承的熱情，以及推廣家鄉味的精神很值得我們學習。」滬江高中校長許秀玲表示，在新時代的生產之下，他們可以做到量產，同時重視職人手工的技藝，可以說是以一種「藝術」去推廣美食。透過這次論壇交流，她提到飲食文化需要透過教育的方式來進行傳承，「非遺師傅若能夠到餐飲科的學校，透過產學合作推廣傳統美食這是非常重要的。」

創鑫生機集團郭煜傑董事長表示，沙縣小吃不只是美味的代表，更是文化交流的橋梁。透過此次盛典，希望讓更多台灣民眾認識沙縣的文化底蘊，也讓兩岸透過飲食找到共同語言，從一碗小吃開始，延伸出無限的情感連結。

