提升民企意願 大陸官方推出促進民間投資措施
中國民間投資意願低落下，中國國務院辦公廳今天公布「關於進一步促進民間投資發展的若干措施」，提出多項政策舉措，包括鼓勵支持民間資本參與具一定收益的鐵路、核電等計畫，引導民間資本有序參與商業航太等領域建設，支持有能力的民企帶頭承擔「國家重大技術攻關」任務等。
央視新聞報導，中國國務院辦公廳今天表示，推出上述措施的目的，是進一步激發中國民間投資活力，促進民間投資發展。
據報導，這項措施含13項針對性政策舉措，內含「擴大准入」、「打通堵點（阻礙）」、「強化保障」等領域。
措施針對「擴大准入」提到，對需報中國國家審批或核准，且具一定收益的鐵路、核電等重點領域項目，鼓勵支持民間資本參與，並明確持股比例等要求；對各地方規模較小、具盈利空間的城市基礎設施領域新建項目，鼓勵民間資本參與建設運營；引導民間資本有序參與低空經濟、商業航太等領域建設，積極支持有能力的民營企業帶頭承擔中國國家重大技術攻關任務。
同時，要清理不合理的服務業經營主體准入限制；規範實施政府和社會資本合作新機制，修訂分類支持民營企業參與的特許經營項目清單；堅決取消招標投標領域對民營企業單獨設置的不合理要求；進一步加大政府採購支持中小企業力度。
「打通堵點」方面提到，要保障中國民企在電力併網運行、油氣管網設施使用、運力資源調配等方面的合法權益；鼓勵支持民企加快建設一批具較強行業帶動力的重大中試平台（從研發走向量產的試驗平台），支持國有企業、大專院校、科研院所面向民企提供市場化中試服務。
同時，要支持民營龍頭企業、鏈主（在產業鏈具核心地位）企業、第三方服務商建設綜合性數位賦能平台，深入實施中小企業數位化賦能專項行動，支持更多中國民營中小企業加快數位化升級改造。
「強化保障」方面提出，要加大中央政府預算投資、新型政策性金融工具等對符合條件民間投資項目的支持力度；銀行業金融機構應制定民營企業年度服務目標，滿足民營企業合理信貸需求；持續落實突破關鍵核心技術科技型企業上市融資、併購重組「綠色通道」政策，積極支持更多符合條件的民間投資項目，發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）。
這項措施要求中國各地區、各相關部門加強對民間投資的服務、指導和規範管理，引導民企誠信守法經營，科學進行投資決策，積極履行社會責任，確實防範各類風險，促進民間投資「高質量發展」，並要中國國家發改委會同有關方面，加強政策指導、統籌協調、督促落實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言