陸首屆機器人辯論 決賽辯論：機器人是否會統治人類？

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
首屆中國（國際）機器人辯論大賽11月9日在北京亦莊舉行，來自大陸各地學校和企業的14支團隊同台競技，最終松延動力小諾隊摘得冠軍。（圖／取自中國青年報）
首屆中國（國際）機器人辯論大賽11月9日在北京亦莊舉行，來自大陸各地學校和企業的14支團隊同台競技，最終松延動力小諾隊摘得冠軍。

據中新社報導，這次大賽設置三級賽事體系，即初賽為人機協同參賽，複賽進行跨隊「人機對戰」，決賽升級為「機機對決」，辯題包括「天才與勤奮有無關係」、「人類的時間能否標註宇宙的運行」、「人類戰爭消失與否」等。

評委從邏輯性、語言表現力、臨場應變等五個維度綜合打分，松延動力小諾隊、湖北大學隊，松延動力松美美隊、河北大學小禾隊晉級決賽，最終由湖北大學隊與松延動力小諾隊爭冠，松延動力松美美隊則與河北大學小禾隊角逐季軍。

湖北大學隊人形機器人「思睿」與松延動力小諾隊的半身仿生機器人圍繞「機器人是否會統治人類？」的辯題展開激辯。最終小諾隊奪得冠軍。湖北大學隊獲亞軍，松延動力松美美隊獲季軍，另有五支隊伍獲突出表現獎。

松延動力公司的機器人曾獲全球首個人形機器人半程馬拉松賽第二名。

此前，北京曾舉辦全球首個人形機器人半程馬拉松、全球首次人形機器人運動會，這次機器人辯論大賽讓機器人展現出既「能武」也「能文」的潛力。

大賽評委之一、科大訊飛副總裁吳駿華說，機器人辯論不僅考驗語音識別、語音合成、自然語言理解與生成等核心人工智慧（AI）技術，更是多模態感知、知識推理與人機交互協同能力的集中體現。

