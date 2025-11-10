好心沒好報！陸男幫鄰居關煤氣遇爆炸「嚴重燒傷」 氣管血管破裂離世

陸媒《極目新聞》報導，今年7月，貴州一名男子錢先生在浙江務工時，幫租屋樓上的鄰居關液化氣時遇到爆炸，造成全身89%的皮膚面積被燒傷。

10月下旬，錢先生氣管血管破裂，導致腦部缺氧後出現腦死亡，11月2日，錢先生心臟停止跳動，被宣布死亡。家屬表示，醫療費用花了近140萬元（人民幣，約新台幣609萬元），將回到浙江為錢先生申請見義勇為。

據錢先生妻子車女士介紹，夫妻二人都是貴州六盤水人，在浙江紹興務工。錢先生和妻子租住在當地一處三層自建房的一樓，和租住在三樓的張女士一家關係密切。7月2日，錢先生聞到了燃氣味，認為可能是鄰居家的液化氣瓶泄漏，於是便上樓幫其關上閥門，沒想到液化氣瓶突然爆炸並著火，將他嚴重燒傷。

車女士和張女士從工廠返回租屋時，剛好聽到三樓傳出爆炸聲，又見到走下樓的錢先生全身的衣服褲子都沒了，身上全都白了。醫療證明書顯示，錢先生全身89%的皮膚面積被燒傷。

11月7日，車女士在社交平台發佈訃告：吾夫於2025年7月2日幫鄰居關煤氣泄漏，不幸燒傷搶救無效，於2025年11月2日19時不幸逝世。

據《極目新聞》，車女士的姐姐證實，妹夫錢先生於11月2日不幸離世。她介紹，錢先生自7月2日被燒傷後，一直在重症監護室治療，10月22日因創面已經恢復，醫生建議轉院。但沒想到轉院次日氣管血管破裂，導致腦部缺氧後出現腦死亡，11月2日19時許，錢先生心臟停止跳動，被宣布死亡。錢先生的遺體火化後，骨灰被帶回了貴州，目前正辦理後事。

車女士表示，丈夫的醫療費用花了近140萬元，部分醫保報銷，部分費用由網友捐贈，還有很大一部分是借的外債，「大約欠了五六十萬元外債，具體沒算。」家屬表示，等後事處理完畢後，家屬將回到浙江為錢先生申請見義勇為。

