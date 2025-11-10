江西南昌海昏侯墓 首次發現秦漢時期全本《詩經》

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
南昌西漢海昏侯墓是目前中國發現的面積最大、保存最好、內涵最豐富的漢代列侯等級墓葬。圖為2016年5月海昏侯墓考古現場資料照。（中新社）
南昌西漢海昏侯墓是目前中國發現的面積最大、保存最好、內涵最豐富的漢代列侯等級墓葬。圖為2016年5月海昏侯墓考古現場資料照。（中新社）

據中新網報導，南昌漢代海昏侯墓考古發掘成果公布十周年暨漢代區域文化學術研討會8日在江西南昌舉行，會上專家公布了海昏簡牘的最新修復進展。其中，海昏侯墓中出土《詩經》相關簡牘約1,200枚，並首次發現秦漢時期全本《詩經》。

海昏侯墓主是漢武帝之孫劉賀。劉賀一生曲折，在世33年就經歷了王、帝、侯三種身分轉變。劉賀父劉髆為漢武帝與寵妃李夫人之子，天漢四年（公元前97年），劉髆被封為昌邑王，成為西漢第一位昌邑王。

劉髆死後，年僅五歲的劉賀襲爵，成為西漢第二位昌邑王。公元前74年6月5日，漢昭帝崩逝，時年21歲。因漢昭帝無子嗣，同年7月18日，大將軍霍光徵召劉賀主持喪禮，後擁立其為帝。

但劉賀登基僅27天就被霍光以其淫戲無度為由，奏請上官太后下詔，廢了劉賀，史稱「漢廢帝」。漢宣帝繼位後，劉賀先被幽禁於昌邑，後封其為「海昏侯」，「食邑四千戶」。

海昏侯劉賀墓位於江西南昌新建區大塘坪鄉觀西村，是中國迄今為止保存最好、結構最完整、功能布局最清晰、擁有最完備祭祀體系的西漢列侯墓園。

2011年3月，江西省文物部門接到民眾舉報，南昌市新建區大塘坪鄉觀西村附近山上有座古代墓葬遭盜掘，當地文物部門立刻對該墓葬周邊區域進行考古調查。歷時五年多，考古工作者共勘探約100萬平方米，發掘約1萬平方米。

2016年3月2日，專家組在北京首都博物館「南昌漢代海昏侯國考古成果新聞發布會」，確認墓主為「漢廢帝」劉賀。海昏侯墓出土超過一萬件（套）的金器、青銅器、鐵器、玉器、漆木器、簡牘、木牘等各類珍貴文物，系統展現了西漢時期的禮制規範、工藝水平與生活方式。

在紙張發明前，竹簡、木片是古人最主要的書寫載體，海昏侯墓共出土竹簡木牘5,000餘枚。

湖北省荊州文物保護中心主任方北松表示，海昏侯墓出土的簡牘文物有著糟朽、殘缺、飽水、斷裂等胎體病害，還有殘缺、模糊、變形等簡牘字跡病害，修復難度較大，但目前已完成大部分的簡牘保護工作，預計2026年將全面完成。

江西省文物考古研究院研究館員、海昏侯墓考古發掘領隊楊軍表示，海昏侯墓中出土《詩經》相關簡牘約1,200枚，簡上有「詩三百五篇，凡千七十六章，七千二百七十四言」，證明海昏簡《詩經》是全本《詩經》，這也是秦漢時期全本《詩經》的首次發現。

中新網指出，在數千枚簡牘中，有500餘枚《論語》竹簡，其中便有失傳的《齊論語》。楊軍表示，海昏侯墓出土的《齊論語》保存較好，字跡清晰。同時簡頭平整，文前留白，簡尾處略有殘損，但未見文字痕跡。此簡為墨寫隸書，文字端正工整，疊字重複書寫，不使用重文符號，文意較為完整。

楊軍稱，除《論語》《詩經》外，海昏簡還有《禮記》《春秋》《孝經》等，是漢武帝獨尊儒術、廣收篇籍的重要體現。此外，還有《易》類文獻，約200枚，海昏簡中的《易占》是占卜類文獻，前所未見。

楊軍透露，雖然海昏簡牘尚未完全修復完畢，但在不久的將來，會有一批新修復好的簡牘展出，其中將包含《論語》的相關簡牘。

圖為2024年11月27日，南昌漢代海昏侯國遺址博物館的文物修復室內，文物修復師正在清洗竹簡。（中新網）
圖為2024年11月27日，南昌漢代海昏侯國遺址博物館的文物修復室內，文物修復師正在清洗竹簡。（中新網）

