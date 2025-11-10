最低溫可降至-44℃ 山西五台山部分景區實施封控

山西五台山風景名勝區管理委員會發布通告，對景區台頂及周邊區域實施限期封控管理。自本月8日起至明年4月30日，嚴禁任何單位或個人擅自進入封控區域開展徒步、朝台、露營、探險、野炊等各類戶外活動。

通告稱，近日五台山景區普降雨雪，氣溫驟降，五座台頂區域進入嚴寒階段，歷史同期台頂區域最低溫度可降至-44℃，並伴有超過13級大風和能見度不足10米等極端天氣，極易發生人員失聯、凍傷、失溫等安全事故，直接威脅生命安全，且救援難度極大。為切實保障廣大遊客生命財產安全，根據相關規定對五座台頂及周邊區域實施限期封控管理。

據央視新聞報導，受冷空氣影響，五台山景區在11月7日立冬這天已降下今冬第一場雪。新京報指出，五台山海拔3,000多公尺的台頂建築近日已被白雪包裹，宛如仙境。

不過對於五台山最低溫是否真會降至-44℃，不少大陸民眾表示質疑。湖北長江日報旗下新媒體《九派新聞》實際詢問五台山景區，五台山朝台售票處一名工作人員表示，目前台頂區域溫度已經在零下30至40℃，山頂海拔高、風大、有雪，溫度較低。

五台山景區遊客服務中心工作人員則表示，通告中所提及的極端天氣風險，主要是針對景區的朝台部區域，徒步登頂比較危險，因此實行了封控管理。

《觀察者網》指出，根據五台山景區官網介紹，五台山位居中國佛教四大名山之首，為世界五大佛教聖地之一，現為大陸國家AAAAA級旅遊景區。五台山以台懷鎮為中心，周圍屹立著東、西、南、北、中五個山峰，高出雲表，山頂無林木，如壘土之台，故稱「五台」。最高點北台葉鬥峰海拔3,061公尺，被稱為「華北屋脊」。