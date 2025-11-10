快訊

教授退潮／頂大搶人才顛覆聘任標準 不再只看論文數量

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

最低溫可降至-44℃ 山西五台山部分景區實施封控

聯合報／ 大陸中心／即時報導
五台山為中國佛教四大名山之首，但入冬後常會出現嚴寒的極端天氣。（圖／取自微博）
五台山為中國佛教四大名山之首，但入冬後常會出現嚴寒的極端天氣。（圖／取自微博）

山西五台山風景名勝區管理委員會發布通告，對景區台頂及周邊區域實施限期封控管理。自本月8日起至明年4月30日，嚴禁任何單位或個人擅自進入封控區域開展徒步、朝台、露營、探險、野炊等各類戶外活動。

通告稱，近日五台山景區普降雨雪，氣溫驟降，五座台頂區域進入嚴寒階段，歷史同期台頂區域最低溫度可降至-44℃，並伴有超過13級大風和能見度不足10米等極端天氣，極易發生人員失聯、凍傷、失溫等安全事故，直接威脅生命安全，且救援難度極大。為切實保障廣大遊客生命財產安全，根據相關規定對五座台頂及周邊區域實施限期封控管理。

據央視新聞報導，受冷空氣影響，五台山景區在11月7日立冬這天已降下今冬第一場雪。新京報指出，五台山海拔3,000多公尺的台頂建築近日已被白雪包裹，宛如仙境。

不過對於五台山最低溫是否真會降至-44℃，不少大陸民眾表示質疑。湖北長江日報旗下新媒體《九派新聞》實際詢問五台山景區，五台山朝台售票處一名工作人員表示，目前台頂區域溫度已經在零下30至40℃，山頂海拔高、風大、有雪，溫度較低。

五台山景區遊客服務中心工作人員則表示，通告中所提及的極端天氣風險，主要是針對景區的朝台部區域，徒步登頂比較危險，因此實行了封控管理。

《觀察者網》指出，根據五台山景區官網介紹，五台山位居中國佛教四大名山之首，為世界五大佛教聖地之一，現為大陸國家AAAAA級旅遊景區。五台山以台懷鎮為中心，周圍屹立著東、西、南、北、中五個山峰，高出雲表，山頂無林木，如壘土之台，故稱「五台」。最高點北台葉鬥峰海拔3,061公尺，被稱為「華北屋脊」。

延伸閱讀

拿50萬出國玩3個月「選大陸還是南韓？」 多數人3原因選這裡

外國人讚日月潭像最美小鎮！他質疑「膨風」：商圈弄得像夜市

館長登長城感嘆：我們中國人智慧真的很棒！「要跟台灣朋友講」

64歲「最帥李世民」林俊賢近況曝！斷崖式蒼老「眼袋掉出來」淪景區打工

相關新聞

最低溫可降至-44℃ 山西五台山部分景區實施封控

山西五台山風景名勝區管理委員會發布通告，對景區台頂及周邊區域實施限期封控管理。自本月8日起至明年4月30日，嚴禁任何單位...

三星堆博物館 躋身全球20強

不久前，主題娛樂協會TEA發布與娛樂與文化顧問公司（ECA）及公園資料庫（Park DB）合作編制的《2024年TEA全...

預計今年接待40萬人次…環影宿遊片區 民宿紅火

在北京環球度假區外溢效應的帶動下，一個以唐大莊村為核心、輻射周邊四個村莊的「環影宿遊」片區正在通州台湖鎮崛起。預計今年，...

中印關係回溫 陸航空公司時隔5年復飛德里

時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）10月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空今（9）日也...

好萊塢男星「鷹眼」遭前中國女友控性騷 傳不雅照

在漫威系列電影中飾演「鷹眼」聞名的好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），近日遭前合作夥伴、中國多媒體藝術家...

「擊穿良知底線」…女博主仿死刑犯勞榮枝起號 被無限期封禁

近日，一博主模仿死刑犯勞榮枝起號，引發關注。相關短視頻平台7日發文稱，涉事帳號不當蹭熱模仿犯罪人員，宣揚暴力犯罪，博取流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。