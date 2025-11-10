快訊

2026大選 綠憂「總統因素」影響縣市長初選

打擊毒駕！為解執法困境 唾液毒品快篩最快本月上路

三星堆博物館 躋身全球20強

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
三星堆博物館已經成為國際化的文博場所。 本報德陽傳真
三星堆博物館已經成為國際化的文博場所。 本報德陽傳真

不久前，主題娛樂協會TEA發布與娛樂與文化顧問公司（ECA）及公園資料庫（Park DB）合作編制的《2024年TEA全球體驗指數TM》（原名「全球主題公園和博物館報告」）。在此次發布的排名榜單中，地處四川德陽的三星堆博物館名列全球前20大博物館第11位。

據悉，作為全球休閒娛樂領域最具權威性的年度報告之一，該指數已連續20年追蹤並分析全球主題公園、水上樂園及博物館的參觀趨勢與行業表現。

2024年TEA全球體驗指數調研顯示，博物館行業實現了顯著增長，全球前20大博物館總參觀人數從2023年的1.286億人次躍升至1.459億人次，同比增長高達13.4%。這一增長主要由亞太地區、特別是大陸博物館的強勁表現所驅動。

近年來，三星堆博物館致力於將前沿科技應用於文物保護與展示。在向公眾開放的修復館內，遊客可以零距離觀看文物修復師如何「妙手回春」。

同時，借助VR、AR等技術，遊客可「觸摸」神樹、「參與」祭祀，讓歷史變得可感可及。此次躋身全球博物館前列，無疑是國際社會對三星堆博物館創新路徑的高度肯定。

博物館 指數

延伸閱讀

羅浮宮竊嫌留DNA 他是重機網紅當過博物館保全

影／DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

德陽三星堆博館 帶你走進古蜀世界

穿古裝免費參觀！中台世界博物館《雲裳萬象》邀你11/4-9夢迴大唐

相關新聞

三星堆博物館 躋身全球20強

不久前，主題娛樂協會TEA發布與娛樂與文化顧問公司（ECA）及公園資料庫（Park DB）合作編制的《2024年TEA全...

預計今年接待40萬人次…環影宿遊片區 民宿紅火

在北京環球度假區外溢效應的帶動下，一個以唐大莊村為核心、輻射周邊四個村莊的「環影宿遊」片區正在通州台湖鎮崛起。預計今年，...

中印關係回溫 陸航空公司時隔5年復飛德里

時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）10月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空今（9）日也...

好萊塢男星「鷹眼」遭前中國女友控性騷 傳不雅照

在漫威系列電影中飾演「鷹眼」聞名的好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），近日遭前合作夥伴、中國多媒體藝術家...

「擊穿良知底線」…女博主仿死刑犯勞榮枝起號 被無限期封禁

近日，一博主模仿死刑犯勞榮枝起號，引發關注。相關短視頻平台7日發文稱，涉事帳號不當蹭熱模仿犯罪人員，宣揚暴力犯罪，博取流...

交大教授：中國工時太長須多放假 給足加班費讓老婆花錢

6日在由商務部主辦、第一財經承辦的第8屆虹橋國際經濟論壇「提振消費：世界共享中國市場機遇」分論壇上，全國政協委員、上海交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。