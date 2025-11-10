陸啟動秋季外交 泰、西國王將到訪

進入十一月，中國大陸啟動「秋季外交」安排，多國元首及外長將接連訪問大陸。其中，泰國國王瓦吉拉隆功將於十三日展開中泰建交五十年來，泰王首次對大陸的國是訪問。西班牙國王菲利佩六世與挪威外交大臣艾德也將於今日到訪大陸。

大陸外交部上周宣布，應大陸國家主席習近平邀請，瓦吉拉隆功將於十三日至十七日對大陸進行國是訪問。在泰國外交部公布的行程中，瓦吉拉隆功此行將前往北京航天城、人形機器人創新中心、靈光寺及北京故宮博物院等重要文化、科技與宗教機構參訪。

據指出，習近平及其夫人彭麗媛將在人民大會堂舉行國宴款待泰王伉儷，大陸國務院總理李強也將與泰王會面。港媒星島日報指，泰王此行是中泰建交五十年來，泰國君主首次訪問大陸。

據了解，已故泰王蒲美蓬曾在一九六三年訪問台灣。泰國清邁大學人文創新綜合中心助理教授洪文發受訪表示，從一九六三年先王訪台到二○二五年現任泰王訪京，體現了泰國順應國際局勢變化，作出務實轉變，象徵泰國承認與中國大陸接觸的必要性。

泰國王太后詩麗吉上月不幸病逝，享耆壽九十三歲。習近平向瓦吉拉隆功致唁電，指出詩麗吉王太后曾代表蒲美蓬國王訪問中國，為中泰友好及「中泰一家親」特殊情誼作出貢獻。

除了泰王將到訪大陸，西班牙國王菲利佩六世也將於十日至十三日對大陸進行國是訪問，這是他時隔十八年再度訪問大陸。大陸外交部發言人毛寧表示，中方願以菲利佩六世訪問為契機，拓展互利合作，推動兩國戰略夥伴關係。

儘管美國曾對西班牙靠近北京的行動提出警告，西班牙仍持續在經濟上尋求與中方的合作。過去三年，西班牙首相桑傑士已多次赴陸訪問，並在去年九月訪問時宣布，西班牙「不支持」歐盟對大陸電動車徵收關稅。西班牙政府也批准多項中企投資項目，包括鋰電池製造商寧德時代與可再生能源集團遠景能源在當地設廠計畫。

此外，挪威外交大臣艾德亦將於十日至十一日對大陸進行正式訪問。大陸外交部發言人毛寧表示，此次訪問是在挪威政府剛連任後進行，體現對中挪關係的重視。訪問期間，雙方將就中挪關係及國際和地區共同關心議題深入交換意見，以鞏固互信、增進共識、加強合作。