快訊

朱孝天不受控被消失？F4確定「3缺1」 相信音樂終於全說了

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

中印關係回溫 陸航空公司時隔5年復飛德里

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）10月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空今（9）日也重新開通「上海浦東—德里」航線，代表大陸航空公司首度復航中印客運航班。圖／取自央視新聞
時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）10月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空今（9）日也重新開通「上海浦東—德里」航線，代表大陸航空公司首度復航中印客運航班。圖／取自央視新聞

時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）10月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空今（9）日也重新開通「上海浦東—德里」航線，代表大陸航空公司首度復航中印客運航班，成為兩國關係持續回暖的重要象徵。

據央視新聞報導，9日，東航編號為MU563航班於13時02分從上海浦東國際機場起飛，搭載248名旅客，這也是時隔五年，大陸航空公司執飛的首趟中印客運航班，象徵大陸航空公司正式復航「中印航線」。首航去程客座率突破95%。

東航的「上海浦東—德里」航線，由空中巴士A330寬體客機執飛，每周三班，逢周三、周六與周日運行。去程航班MU563，將於當地時間17時45分抵達印度德里的英迪拉甘地國際機場。回程航班MU564則於當地時間19時55分起飛，次日凌晨4時10分返回上海，全程約8小時。

東航表示，隨著中印航線正式復航，未來將根據市場回饋適時加密航線，同時計劃恢復昆明至加爾各答航線，及新開上海浦東至孟買航線，進一步織密中印間航線網路。

此外，依託東航在浦東機場建置的航線網絡及提供的便利中轉服務，旅客搭乘抵達上海後，可輕鬆銜接飛往大陸各大城市的中轉航班，也可銜接國際/區域航線，前往北美、日韓等國際目的地。另，英迪拉甘地國際機場作為印度主要的航空樞紐，旅客也能輕鬆銜接至南亞、中東及部分歐洲及非洲目的地。

華夏時報提到，該航線連接上海及德里，是中印之間最具戰略意義的空中通道之一，作為兩國重要經濟中心城市，上海與德里緊密連接將有助促進兩國經貿、文化等領域的交流。

此前，受新冠疫情與2020年加勒萬河谷邊境衝突影響，中印直航自2020年初全面中斷，至今已逾五年。BBC指，疫情前兩國每年約有2,500班定期航班運行。

隨兩國領導層互動恢復，中印關係近期出現明顯回暖。印度總理莫迪今年8月赴大陸出席上海合作組織峰會，並與大陸國家主席習近平會晤，雙方重申「以發展夥伴而非對手」為定位，並批准恢復直航。同月，大陸外交部長王毅亦前往訪問印度，就邊界降級與劃界問題展開討論。印度政府在宣布恢復航班時表示，直航將促進「人員往來」並推動「雙邊交流正常化」。

另，大陸國防部10月29日還表示，中印兩軍已在10月25日舉行邊境西段第23輪將軍級會談，「雙方就邊境管控問題進行了積極深入溝通」，並稱同意繼續通過軍事和外交管道保持溝通對話。

中國東方航空9日重新開通「上海浦東—德里」航線，上海及德里是中印之間最具戰略意義的空中通道之一。（圖／取自央視新聞）
中國東方航空9日重新開通「上海浦東—德里」航線，上海及德里是中印之間最具戰略意義的空中通道之一。（圖／取自央視新聞）
央視新聞指出，9日，東航編號為MU563航班於13時02分從上海浦東國際機場起飛，搭載248名旅客，這也是時隔五年，大陸航空公司執飛的首趟中印客運航班，象徵大陸航空公司正式復航「中印航線」。首航去程客座率突破95%。圖／取自央視新聞
央視新聞指出，9日，東航編號為MU563航班於13時02分從上海浦東國際機場起飛，搭載248名旅客，這也是時隔五年，大陸航空公司執飛的首趟中印客運航班，象徵大陸航空公司正式復航「中印航線」。首航去程客座率突破95%。圖／取自央視新聞

航線 上海 航班

延伸閱讀

航空1天減千班打亂感恩節出遊 租車公司訂單暴增

SpaceX星鏈服務進軍印度 馬哈拉什特拉邦搶先體驗

「賴17條」後第3度登陸！苗栗縣長鍾東錦明率團訪上海 交流大閘蟹產業

印度成功發射4400公斤衛星 放眼首趟載人太空任務

相關新聞

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

加拿大籍的中國男星吳亦凡2021年因性侵案遭判刑13年入獄服刑後，近日再度登上輿論風口。大陸社群平台盛傳吳亦凡「疑似在獄...

秦始皇祖母陵墓出土的長臂猿 證實為已滅絕新物種

新華社報導，由中國科學家領銜的國際團隊通過古DNA測序技術發現，秦始皇祖母夏太后陵墓中出土的長臂猿是一個新物種，屬於冠長...

中印關係回溫 陸航空公司時隔5年復飛德里

時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）10月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空今（9）日也...

好萊塢男星「鷹眼」遭前中國女友控性騷 傳不雅照

在漫威系列電影中飾演「鷹眼」聞名的好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），近日遭前合作夥伴、中國多媒體藝術家...

「擊穿良知底線」…女博主仿死刑犯勞榮枝起號 被無限期封禁

近日，一博主模仿死刑犯勞榮枝起號，引發關注。相關短視頻平台7日發文稱，涉事帳號不當蹭熱模仿犯罪人員，宣揚暴力犯罪，博取流...

交大教授：中國工時太長須多放假 給足加班費讓老婆花錢

6日在由商務部主辦、第一財經承辦的第8屆虹橋國際經濟論壇「提振消費：世界共享中國市場機遇」分論壇上，全國政協委員、上海交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。