「長生不老藥」有望？紐時：陸醫藥公司研發抗老藥物可延壽至120歲

在中共今年九三閱兵時，央視新聞意外錄下大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭討論「活到150歲、甚至永生」的對話，引發全球關注。《紐約時報》近日報導，深圳一家專注於長壽醫學領域的新創公司Lonvi Biosciences正在研發一款號稱可將人類壽命延長至100至120歲的藥物。

《紐約時報》指出，Lonvi Biosciences技術長呂清華（音譯，Lyu Qinghua）表示，「活到150歲絕對現實，幾年後這將成為現實。」該公司研發的抗老化藥丸以葡萄籽萃取物為基礎，這種分子能殺死那些本應死亡卻仍然存在、並損害健康細胞的衰老細胞。該公司據稱已經找到了一種方法，可以生產含有高濃度這類分子的膠囊。

呂清華還大膽預測稱，「五到十年內，不會再有人得癌症」。該公司執行長葉子皓（Zico Yip）則表示，此一市場潛力巨大，並聲稱「有錢人就像秦始皇一樣，都在尋找永生」，「或至少更長的生命。」

報導提到，追尋「長生不老藥」的歷史在中國延續兩千多年，從秦始皇時代的求仙丹到今日的生技研究。如今，隨著大陸官方希望在生物科技、人工智慧與先進技術上「趕超西方」，加上民間投資湧入，並將長壽產業納入國家優先項目，北京當局投入數十億資金發展相關研究。

哈佛醫學院教授格拉季雪夫（Vadim Gladyshev）稱，大陸研究團隊進步迅速，「幾年前幾乎什麼都沒有，當時西方還遙遙領先，如今已在快速追趕西方。」據中共中央黨報《人民日報》報導，中國2024年平均壽命達79歲，高於全球平均，但仍落後於日本的85歲，更遠低於習近平提到的「150歲」。

另，報導指，除官方層面外，長壽熱潮也在中國民間蔓延。上海公司「Time Pie」原本販售營養補充品，現轉向舉辦科學會議並出版雜誌《慢老．好活》。Time Pie聯合創辦人甘宇表示，「以前只有美國富豪談長壽，現在中國人也開始關心並有錢追求更長壽命。」

成都的SuperiorMed則宣稱經營「全球最大長壽醫院」，並推廣尚不存在的「永生島」，構想為結合預防醫學與豪華養生的場所。

美國醫師、Barzilai Longevity Consulting公司創辦人巴茲萊（David Barzilai）指，許多藥物雖能延長動物壽命，但在人類身上效果有限。他說，「中國正越來越重視老化與長壽研究，但關鍵不在做得多，而在做得更好。」