首次公開！南京檔案館公布吳石等人戶籍卡

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
吳石的戶籍卡。南京日報
吳石的戶籍卡。南京日報

描述共諜吳石在台被捕犧牲劇情的電視劇「沉默的榮耀」，在大陸熱播後，江蘇省南京市檔案館首次公開了吳石、陳寶倉、聶曦及家人的戶籍卡（類似台灣「戶口名簿」）原件，展現了他們在南京生活與奮鬥的歷史痕跡。

南京日報報導，泛黃紙頁留存手書墨蹟，斑駁相片定格「英烈」容顏，這批跨越70多年的珍貴史料，清晰記錄了吳石等人在南京工作期間的居住位址、職業身分等信息。

此次公開的戶籍卡均形成於1946年至1948年間，屬南京解放前夕戶籍登記檔案。吳石的戶籍卡明確標注當時50歲，「服務處所」為「國防部史料局」，「業別」為「局長」，住址登記為「湖北路翠琅村1號」；陳寶倉的戶籍卡顯示其48歲，「服務處所」為「國防部」，住所為「豐富路342號」。

聶曦的戶籍卡詳細記錄年齡29歲，「服務處所」為「國防部史料局」，住所在「炮標」。3張戶籍卡均粘貼有當年的照片，成為還原隱秘歲月的直觀物證。

此外，南京市檔案館還查找到吳石的妻子王碧奎、長子吳美成、次子吳韶成、么子吳健成、長女吳蘭成、次女吳學成；陳寶倉的妻子陳師文通、女兒陳禹芳；聶曦的妻子高申、女兒聶欽、兄弟聶磊等人的戶籍卡。

市檔案館工作人員介紹，「沉默的榮耀」播出後，該館工作人員在館藏的南京解放前夕戶籍檔案中查詢3位戶籍卡檔案，透過姓名、籍貫、任職單位等多角度交叉比對，最終找到他們及家人的戶籍卡，「這些戶籍卡是吳石將軍和陳寶倉、聶曦在南京留下的生活印記，為研究他們的活動軌跡提供了無可替代的實物支撐。」

吳石、陳寶倉、聶曦均為1949年赴台執行秘密情報任務。其中吳石以「國防部參謀次長」身分潛伏，被大陸譽為「密使一號」，搜集的台灣戰略防禦情報可為解放軍渡海作戰提供重要參考。陳寶倉作為保定軍校高材生，長期在敵營核心開展統戰與情報工作。聶曦則以副官身分協助二人搭建情報傳遞網路。

3人於1950年遭出賣犧牲。此次戶籍卡的公開，與大陸國家安全部此前解密的檔案形成互證，進一步呈現「英烈們」從南京潛伏到台灣就義的悲壯歷程。

戶籍 國防部 檔案

