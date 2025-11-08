中國私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線 火速改名

快訊

中央社／ 台北8日電

中國私營咖啡廳「人民咖啡館」以中國常見的紅色、五角星為裝潢主題，6日遭官媒人民網批評為行銷無底線。該公司今日宣布將中國大陸的門市名稱改為「要潮人民咖啡館」，香港及澳門的門市維持不變，中國網友仍對此表示不滿。

中國私營咖啡廳「人民咖啡館」因具強烈中國特色，逐漸成為社群平台的打卡新地標。中共官媒人民網6日刊登評論指出，「人民」一詞具有強烈的公共屬性和政治內涵，這樣被用於商業咖啡館的標識，多有不妥。

據該文章，「人民咖啡館」已陸續在中國18個省份、20個城市開設近30家直營門店，其母公司為要潮（上海）文化傳播有限公司。

文章指出，「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，承載著特定的社會情感與公共利益，不容褻瀆，更不能被濫用。「以『人民』名義四處銷售商品的，竟然只是一家市場化運作的公司。如此情形，不免令人感到驚愕」。

文章說，「要潮文化」多次申請「人民咖啡館」商標被駁回，相關部門已經就此亮明了態度，強調這不過是「噱頭經濟」的變種。「人民咖啡館」不符合商標使用的規範要求。

文章指出，這也是對相關管理部門的一個提醒：對於那些語出驚人的店鋪招牌和廣告語，應及時驗明正身並作出相應處理。「行銷可以有創意，但不能無底線。」

據陸媒南京晨報報導，該評論發出後，要潮人民咖啡館8日發布聲明表示，將嚴格按照註冊商標規範各個場景應用。中國大陸門市迅速調整為「要潮人民咖啡館」，香港、澳門及海外門市仍為「人民咖啡館」。

中國社群平台微博上的相關討論，也認為該名稱不妥，「我第一次看到它在抗日紀念館旁邊，我還以為是公家開的」、「這名字，我以為是人民日報開的」。而對於該公司改名但維持港澳門市的名稱，也引起網友不滿，甚至對其政治立場表示懷疑。

陸媒中國青年報7日引述北京德和衡律師事務所副總裁、高級權益合夥人陳燕紅表示，「中華人民共和國商標法」第十條第八款明確規定，有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響標誌不得作為商標使用。

陳燕紅指出，「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，承載著特定的社會情感與公共利益，將其單獨作為商業服務標識大規模使用，確實存在使公眾對服務性質、來源產生誤認的可能，也可能損害該詞彙所承載的公共價值，因此存在被認定為「有其他不良影響」的風險。

