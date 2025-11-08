裝修工人觸電亡…婚房變「凶宅」屋主不敢入住索賠百萬 判決出爐

一套原本要成為新人甜蜜婚房的湖北省黃石市社區新居，因裝修期間一名防水工人觸電身亡，瞬間蒙上「凶宅」陰影。屋主王先生以「房屋貶值」為由，將裝飾公司、其分公司及防水廠商一併告上法庭。黃石港區人民法院近日宣判，認定「兇宅」貶值確有客觀損失，判令事故責任方賠償王先生5萬元人民幣（約新台幣22萬元）。

2023年5月，王先生與某裝飾公司黃石分公司簽下婚房裝修合約，總價約110萬元人民幣（約新台幣478萬元）。合約白紙黑字寫明，施工方須嚴格執行安全規範，保障施工安全。

之後，裝飾分公司將防水工程分包給某廠商後，某廠商安排范某某等三名工人進行施工。為趕工期，范某某獨自在房屋的衛生間進行防水作業時，意外觸電身亡。

王先生說，一想到有人在裡面出事，就連鑰匙都不敢插。婚房頓時成了心理禁區，入住、出租、轉手都卡住。對此，王先生索賠44萬餘元人民幣（約新台幣191萬元）房屋貶值損失，外加5萬元人民幣（約新台幣22萬元）精神撫慰金。

房子結構完好，談何貶值？承辦法官指出，房屋價值不僅取決於其使用功能，同樣受到居住環境、人文氛圍等社會因素的影響。在傳統觀念中，房屋內發生非正常死亡事件，確實符合公眾對「凶宅」的認知，這會加重居住人的心理負擔，對房屋交易產生負面影響。故此，雖然案涉房屋的使用功能未受影響，且尚未進行二次交易，但依據日常生活經驗法則，房屋的貶值損失客觀存在。

針對王先生提出的精神損害賠償請求，法院認為，王先生的人身權益未受到直接侵害，而案涉房屋雖被用作婚房，具有一定的個人意義，但尚未達到法律意義上「具有人身意義的特定物」的標準，因此不予支持。

不過在責任認定方面，法院查明某批發部作為僱主，在施工過程中未盡到必要的安全管理和防護義務，對事故的發生存在過錯，應當承擔侵權賠償責任。而裝飾分公司因將工程分包給具有相應資質的廠商，且防水作業未被納入中國大陸國家職業資格目錄，不存在選任過錯，故無需承擔連帶責任。

綜合考慮房屋總價、當地市場行情等因素，依據公平原則，法院最終酌情判決某廠商賠償王先生房屋貶值損失5萬元人民幣（約新台幣22萬元）。

