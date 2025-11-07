西安市委書記落馬 中共四中全會未遞補中央委員

快訊

中央社／ 台北7日電
圖為中共第20屆四中全會。(歐新社)
圖為中共第20屆四中全會。(歐新社)

西安市委書記方紅衛5日傳出被帶走後，中共中紀委國家監委網站今晚通報，方紅衛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。據報導，方紅衛是20屆中央候補委員，但他在中共四中全會未獲依序遞補為中央委員。

公開資料顯示，59歲的方紅衛是陝西富平人，1989年從北京清華大學汽車工程系畢業後，回到陝西工作。在汽車業任職26年後，2015年4月轉往政界，出任寶雞市委常委、副市長；2021年5月升任陝西省委常委、省委秘書長；同年11月，出任西安市委書記迄今。

綜合觀海財經與社群消息，10月下旬，作為中央候補委員的方紅衛到北京參加中共20屆四中全會。值得關注的是，四中全會遞補11名中央委員，但方紅衛被跳過，沒有次序遞補為中央委員。

方紅衛落空後回到陝西，參加10月24日的陝西省委常委會擴大會議，最後一次公開活動是10月31日到長安區調研鄉村振興工作。

報導指出，2025硬科技創新大會暨西安市產業創新中心研討會4日召開，媒體發現方紅衛缺席。對比去年大會，他不僅到場還致詞。其後盛傳方紅衛出事。

知情人士透露，方紅衛5日準備參加一場官方活動以闢謠其出事傳聞時，在半路被紀委人員攔下帶走。

據一名外省在西安經商的企業家稱，方紅衛不僅本人貪腐，而且他還縱容、默許自己身邊的人利用他的影響力謀取私利。據傳在西安商界，方紅衛妻子和妹妹「胃口很大」。

