貴州「直播綁架販賣器官」竟是自導自演 四人為博流量遭行政拘留

香港01／ 撰文／許祺安
貴州畢節警方近日查獲一宗虛假擺拍事件，一段以「直播綁架、販賣器官」為題的影片在網上流傳，引發部分網友恐慌。示意圖。圖／Ingimage
大陸公安部網安局微信官方帳號11月7日通報，貴州畢節警方近日查獲一宗虛假擺拍事件，一段以「直播綁架、販賣器官」為題的影片在網上流傳，引發部分網友恐慌，經查竟為自媒體博主自編自導，四名涉事人已被依法行政拘留。

綜合陸媒報導，畢節網警在日常工作中發現，一名自媒體博主於直播中聲稱「施老七拿錢贖人」，畫面中兩名男子駕車捆綁並挾持一名女子，揚言要將其販賣至境外進行器官交易。影片發布後引起網友驚慌，不少人報警求證。

不僅如此，該帳號之後又與網友帳號「施老七」進行連線，公開叫囂「線下見面實施暴力」，進一步誤導觀眾並擴大負面影響。

經公安機關查明，涉事四人之間並無任何實際矛盾糾紛，所謂綁架、販賣器官等全屬虛構劇情，純屬為了博取流量、方便直播帶貨而設計的擺拍行為。警方表示，該虛假直播迅速傳播，嚴重擾亂公共秩序。

目前，四名違法行為人施某某、陶某、明某、張某某已被依法行政拘留。公安部網安局強調，這宗事件反映出網絡時代謠言的危害，一些自媒體為博取視覺衝擊與流量，刻意製造恐慌，最終損害社會信任與公眾安全感。

根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第25條第一項規定，散布謠言、謊報險情、疫情、警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序者，處5日至10日以下拘留，可並處人民幣500元（約新台幣2175元）以下罰款；情節較輕者，處5日以下拘留或者500元以下罰款。

文章授權轉載自《香港01》

直播 自媒體 器官 擺拍

