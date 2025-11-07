泡泡瑪特直播大出包！員工吐槽344元盲盒太貴「全都錄」 公司回應了

泡泡瑪特（POP MART）近日出現直播意外，一場直播線上銷售中，兩名現場員工的私下對話被直播間收錄，一名員工吐槽盲盒賣人民幣79元（約新台幣344元）有點貴，另一名員工回應「沒事，會有人買單的」。事件隨即引發廣泛關注，有網傳消息稱兩名涉事員工已被開除，不過泡泡瑪特方面表示，「公司正在緊急調查，但不會開除員工」。

近日，泡泡瑪特某平台官方直播間，推廣某款單價79元的掛鏈盲盒，一名女工作人員手上拿着掛鏈吐槽「這個東西賣79塊錢確實有點」，另一名男工作人員則說「沒事，會有人買單的」，女工作人員緊接着說了一句「過分」。

這場直播事故引發巨大輿論，有網傳消息稱，涉事的兩名員工已經被開除，連帶相關部門也被追責。不過，泡泡瑪特回應稱，「確實發生了直播意外，公司正在緊急調查，但不會開除直播意外中相關員工。」

此外，據網友提供的上述商品截圖顯示，其定價為人民幣79-474元（約新台幣344-2063元）。目前，在泡泡瑪特官方商城上顯示「已經售罄」；而在泡泡瑪特淘寶、京東旗艦店亦沒有該商品，客服稱商品已經售空下架。

文章授權轉載自《香港01》