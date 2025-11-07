陸男連吃幾顆橘子慘送醫！ 醫揭「高血鉀危機」嚴重恐致命

正值柑橘、蜜柚盛產季節，水果攤上橘香四溢，不少人一吃就停不下來。不過，大陸南京一名男子因連吃數顆橘子後突發胸悶心悸，送醫搶救。醫師提醒，腎功能不佳者若一次攝取過多高鉀水果，恐引發「高血鉀症」，嚴重甚至會危及性命。

據《新華網》報導，南京市第二醫院腎臟內科副主任醫師江春玲指出，該名李姓男子罹患腎病長達6年，日前貪嘴連吃數顆橘子，沒多久便感到胸悶、心慌。經檢查發現，其血鉀濃度飆至7.4 mmol/L（正常值應為3.5至5.3 mmol/L），屬於危險等級。江春玲解釋，腎臟負責代謝體內多餘的鉀離子，若功能受損，鉀無法排出，便會在血液中累積。橘子、香蕉、奇異果等水果含鉀量高，若一次攝取過量，就可能造成心律不整、肌肉無力，甚至心臟驟停。

不過，對腎功能正常的民眾而言，偶爾多吃幾顆橘子不需過度擔心。江春玲表示，健康腎臟會自動調節鉀離子濃度，將多餘部分隨尿液排出，不會因此出現高血鉀的情況。

除了橘子，醫師也提醒，柚類水果與藥物交互作用風險更高。南京市第二醫院心血管內科副主任醫師董皓指出，柚子、西柚等含有「呋喃香豆素」，會干擾藥物代謝，導致血液中藥物濃度上升，使降壓藥、降脂藥或抗心律不整藥的副作用加劇。曾有患者服用硝苯地平、氯沙坦等降壓藥後又吃柚子，出現頭暈、血壓驟降等不適。

董皓提醒，目前已有超過85種藥物被證實會受到呋喃香豆素影響，包括抗憂鬱藥、止咳藥、免疫抑制劑等。雖然一般柑橘類的含量較低，但若大量攝取仍可能造成風險。最安全的做法，是在服藥期間暫避柑橘、柚類水果，避免成為健康隱患。