【即時短評】「鬼滅之刃」在陸為何能從「禁映」到上映？

十一月初大陸社群平台爆出重磅消息：《鬼滅之刃無限城篇第一章》將於十一月十四日在大陸院線上映，且傳出上映版本「一刀未剪」。從三日消息公布至今日，短短三天，大陸電影平台「貓眼」預售票房破四千萬人民幣，甚至在鬼滅之刃電影確定能上映的同一時間，貓眼娛樂股價一度上漲超過百分之五。

這是第一次鬼滅之刃系列電影在大陸影院放映，大陸評論多站在「今年大陸電影市場遇冷，引進外國熱門片挽救市場」之分析角度。這舉措行之有年，去年八月在大陸上映、號稱也幾乎未剪的恐怖片《異形》(大陸翻譯《異形:奪命艦》)最終收穫七點八億元人民幣票房；去年三月電影淡季時期大陸上映的台灣電影「周處除三害」=, 票房超越六億人民幣，其中有一個重要原因是「難得有偏向大尺度的電影可以看」，「大陸何時能有電影分級制度」也再次被大陸民眾熱議。

大陸的審核制度對於台灣而言或許很遙遠，其實，大陸對影視產品的審查制度是動態變化的、並非一成不變。

早在十多年前，大陸就有問卷調查詢問大學生對於電影分級的態度，當時超過九成受訪者表示贊成；但十多年過了，電影分級在大陸仍遙遙無期，其中一個重要因素或許是西方主流世界的價值標準，未必適用於人口基數龐大、各地發展差異過大的大陸民情。因此曾經一段時期，面對略暴力或情色的鏡頭，大陸相關單位採取非常粗糙地「一刀切」。

然而，觀影人口的劇增、觀眾口味的需求，衝擊了這種「一刀切」的官方審核手段：過去大陸人會因為愛國去看「較普通」的國產片，近年已不再如此，寧可在家看盜版的外國大片。觀眾口味的多元化形成市場需求，導致大陸政府被迫改變，嘗試在固有體制下，走出一條「中國式電影分級」之路。

2017年大陸電影產業促進法施行，其中一條為「電影放映可能引起未成年觀眾身體或心理不適的，應給予提示」，這其實已形同大陸官方考量電影分級的現實需求。《異形》於大陸上映後，發生家長帶著孩子去看、孩子被嚇哭，憤而投訴影院的案例，一度成為微博熱搜，許多人害怕電影會因此被下架。結果，處理方式為，在電影海報顯眼處加註警告標語「未成年觀眾謹慎選擇觀看」。

台灣該如何認識大陸？中國大陸難懂之處在於，存在許多可以「人為解釋」的部分。為何《鬼滅之刃無限城篇》可以上映，《鬼滅之刃無限列車篇》不行？雖然審查標準仍不夠透明，但大陸的審查制度也會因應市場及消費者需要，不斷動態轉變，並非外界所認知的「中國審查、一成不變」。