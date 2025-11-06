快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】「鬼滅之刃」在陸為何能從「禁映」到上映？

聯合報／ 記者／郭雪筠
為何《鬼滅之刃無限城篇》在大陸可以上映，《鬼滅之刃無限列車篇》卻不行？雖然審查標準仍不夠透明，但大陸的審查制度也會因應市場及消費者需要，不斷動態轉變，並非外界所認知的「中國審查、一成不變」。圖為鬼滅之刃在日本街頭的海報。圖／美聯社
為何《鬼滅之刃無限城篇》在大陸可以上映，《鬼滅之刃無限列車篇》卻不行？雖然審查標準仍不夠透明，但大陸的審查制度也會因應市場及消費者需要，不斷動態轉變，並非外界所認知的「中國審查、一成不變」。圖為鬼滅之刃在日本街頭的海報。圖／美聯社

十一月初大陸社群平台爆出重磅消息：《鬼滅之刃無限城篇第一章》將於十一月十四日在大陸院線上映，且傳出上映版本「一刀未剪」。從三日消息公布至今日，短短三天，大陸電影平台「貓眼」預售票房破四千萬人民幣，甚至在鬼滅之刃電影確定能上映的同一時間，貓眼娛樂股價一度上漲超過百分之五。

這是第一次鬼滅之刃系列電影在大陸影院放映，大陸評論多站在「今年大陸電影市場遇冷，引進外國熱門片挽救市場」之分析角度。這舉措行之有年，去年八月在大陸上映、號稱也幾乎未剪的恐怖片《異形》(大陸翻譯《異形:奪命艦》)最終收穫七點八億元人民幣票房；去年三月電影淡季時期大陸上映的台灣電影「周處除三害」=, 票房超越六億人民幣，其中有一個重要原因是「難得有偏向大尺度的電影可以看」，「大陸何時能有電影分級制度」也再次被大陸民眾熱議。

大陸的審核制度對於台灣而言或許很遙遠，其實，大陸對影視產品的審查制度是動態變化的、並非一成不變。

早在十多年前，大陸就有問卷調查詢問大學生對於電影分級的態度，當時超過九成受訪者表示贊成；但十多年過了，電影分級在大陸仍遙遙無期，其中一個重要因素或許是西方主流世界的價值標準，未必適用於人口基數龐大、各地發展差異過大的大陸民情。因此曾經一段時期，面對略暴力或情色的鏡頭，大陸相關單位採取非常粗糙地「一刀切」。

然而，觀影人口的劇增、觀眾口味的需求，衝擊了這種「一刀切」的官方審核手段：過去大陸人會因為愛國去看「較普通」的國產片，近年已不再如此，寧可在家看盜版的外國大片。觀眾口味的多元化形成市場需求，導致大陸政府被迫改變，嘗試在固有體制下，走出一條「中國式電影分級」之路。

2017年大陸電影產業促進法施行，其中一條為「電影放映可能引起未成年觀眾身體或心理不適的，應給予提示」，這其實已形同大陸官方考量電影分級的現實需求。《異形》於大陸上映後，發生家長帶著孩子去看、孩子被嚇哭，憤而投訴影院的案例，一度成為微博熱搜，許多人害怕電影會因此被下架。結果，處理方式為，在電影海報顯眼處加註警告標語「未成年觀眾謹慎選擇觀看」。

台灣該如何認識大陸？中國大陸難懂之處在於，存在許多可以「人為解釋」的部分。為何《鬼滅之刃無限城篇》可以上映，《鬼滅之刃無限列車篇》不行？雖然審查標準仍不夠透明，但大陸的審查制度也會因應市場及消費者需要，不斷動態轉變，並非外界所認知的「中國審查、一成不變」。

電影海報 鬼滅之刃 周處除三害

延伸閱讀

大陸突成立CPB新棒球聯賽引議 陸委會：密切關注有無政治動機

大陸民運人士王丹紐約飯店「強吻」學生 遭認定性騷擾…打官司敗訴

陸取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

台北故宮文物「北返」大陸？ 蕭宗煌：屬中華民國財產「殆無疑義」

相關新聞

【即時短評】「鬼滅之刃」在陸為何能從「禁映」到上映？

十一月初大陸社群平台爆出重磅消息：《鬼滅之刃無限城篇第一章》將於十一月十四日在大陸院線上映，且傳出上映版本「一刀未剪」。...

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

近日，大陸浙江省杭州市的姚先生（化名）因用隔夜的白米飯自製炒飯食用，結果差點要了...

值班室縱慾火…陸醫院副院長情纏副主任影片流出 院方：基本屬實

綜合大陸媒體報導，有網友稱大陸湖南省人民醫院一位男性副院長與該院眼科女性副主任存在不正當關係，質疑存在權色交易。網上更流傳一段疑似為二人工作時間，在值班室發生關...

陸團隊稱在植物發現稀土成礦 有助資源持續利用

大陸作為全球最大稀土出口國，除持續探測新礦，也透過各種方式強化該領域主導權。據中國科學院廣州地球化學研究所訊息，該所團隊...

中國大陸團隊首次在蕨類植物中 發現稀土成礦現象

中國科學院廣州地球化學研究所朱建喜研究員團隊，最近在一種名為烏毛蕨的蕨類植物體內，不僅發現大量的稀土元素，還首次觀測到這...

想贏打耳光賽？馬保國傳授訣竅：要打出閃電5連鞭

中國通背拳傳人趙鴻剛近日參加世界扇耳光大賽，被外國對手直接打暈翻白眼，被外界熱議。以閃電五連鞭成名、73歲的馬保國大談如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。