用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

近日，大陸浙江省杭州市的姚先生（化名）因用隔夜的白米飯自製炒飯食用，結果差點要了命。

據了解，姚先生為圖方便，使用已經在冰箱中存放兩天的剩飯來自製隔夜炒飯，食用後隨即出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀。鑒於病情嚴重，南星街道社區衛生服務中心的醫生迅速通過綠色通道，聯繫杭州市第一人民醫院。

之後，姚先生被送到市一醫院時，當時他已出現面色慘白、呼吸困難和嚴重休克狀態，情況十分危急。幸好，經ICU醫務人員全力搶救，姚先生從鬼門關被拉了回來。

市一醫院專家說明，姚先生確診為「炒飯症候群」，其是因「蠟樣芽孢桿菌」引起的嚴重食源性疾病，該菌常見於米飯、炒飯等澱粉類食品中，尤其在室溫存放條件下，極易大量繁殖並產生毒素，即使經過重新加熱也難以徹底消滅。民眾攝入被污染的食物後，可能引發劇烈的胃腸道反應，嚴重時恐導致器官衰竭，甚至危及生命。

專家進一步指出，蠟樣芽孢桿菌食物中毒在夏秋季節更為常見。隔夜米飯、麵包、酒釀等均是高風險食品。這類污染往往不易通過外觀、氣味察覺，使得防範難度增加。而除了隔夜飯，綠葉蔬菜、海鮮產品、木耳、蘑菇以及溏心蛋也不宜隔夜食用。

文章授權轉載自《香港01》