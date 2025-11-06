中國最寒酸動物園在貴州？70歲老園長苦守：餓自己也不能餓到動物

因為一條短片，中國貴州黔東南州凱里市藏在深山裡的動物園走紅了。當地人生活幾十年都不知道，設備簡陋，地方偏僻，進出是泥巴路，因此被網友評為國內最寒酸的動物園。但這裏卻養著存活率不足百萬分之一，珍稀程度堪比大熊貓的四角羊，還有一只很會撩人的非洲灰鸚鵡。

據了解，凱里動物園主體建築為2016年關閉的遊樂園遺留設施，該園占地約3500平方米，養著東北虎、孟加拉虎、禿鷲、豹子等20多種國家保護動物，為維持牠們的健康，擔任園長的退休教師馮元勇除了自耕自種糧食餵飼外，還倒貼退休金，一個人親力親為，但收入曾經很慘淡。

今年中國十一國慶，有網友入場，把動物園情況拍片放上網，凱里動物園迅即成為網紅景點。走紅前，這家動物園鮮為人知、門可羅雀；走紅後週末人數客流量上千人。許多網友即使沒辦法親自到動物園，也熱心地湧入捐款。

馮元勇表示，餓著自己也不會餓著小動物們，「動物園再簡單，也是小動物的家，大家的愛心捐款會用於園區建設，歡迎大家線上線下一起監督，將小動物們餵養得更好更健碩。」

基因變異的四角羊全球僅200隻

凱里動物園的當家明星是一頭四角羊，因罕見基因變異而誕生，全球存活數量僅有200只，存活率極低。但即使家園有點破敗，他卻仍然健碩，不少遊客紛紛冒雨前來打卡，甚至為其拍攝了桀驁寫真，不馴的眼神橫行於社交平台。更有網民稱讚，「20元的門票，光這隻四角羊就值19.9」。

非洲鸚鵡會說貴州方言

另外一個明星是非洲鸚鵡凱凱，他說著一口流利的貴州方言，憑藉煙嗓和毒舌成為新晉流量，逗得遊客紛紛笑彎了腰。凱凱還會跟遊客互動，「你好，帥哥」，「下次給我帶點辣椒醬」。

有陸媒記者前往凱里動物園跟鸚鵡互動。面對記者的採訪，鸚鵡先是客氣地打了招呼，隨後問：「你是誰？，」女記者詢問它面對這麼多人的喜歡有什麼感受？鸚鵡歪了歪頭，來了一句：「沒感受啊」，逗趣的反應成為凱里動物園的人氣明星。

70歲老園長勸大家別再捐錢

馮元勇說，很多遠方的網友捐錢，本地的市民也來支持，他心裡很暖和的同時也很忐忑，因為「大家掙錢不容易，還要給他捐錢。」

不過他表示，走紅以後的捐款和門票錢都將專款專用，用在動物園的修建、動物的飼料等方面。馮元勇也喊話愛心網友，「希望廣大的網友不要再轉錢 了，我們現在有能力把動物養得更好、更胖、更結實。」

延伸閱讀：

虎毒不食子？雲南動物園老虎吞食幼崽 工作人員：死胎，無法干預

虎視眈眈｜兩車動物園猛獸區內擦撞 司機下車處理遭白虎圍觀惹議

文章授權轉載自《香港01》