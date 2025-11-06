大陸明年春節9天假 史上最長

大陸國務院4日公布2026年節假日安排通知。其中，明年春節將從2月15日（農曆12月28、周日）至23日（農曆正月初七、周一）放假調休，長達九天，是史上最長春節假期。

去哪兒大數據研究院分析，史上最長春節假期有利於遊客錯峰分散出行，節中出遊群體預計也會增加，單日客流量會更平衡，旅客出遊也較舒適，春節整體出行和出遊量有望創新高。

澎湃新聞報導，春秋旅遊副總經理周衛紅表示，此資訊剛發布，便立即點燃了旅遊市場，尤其是長線旅遊的熱情，截至4日晚間，春秋旅遊產品部門和銷售部門的同事都在緊急加班中，假期為旅遊市場帶來的撬動力，必須要從產品的豐富度、性價比和品質把控等多方面協同考慮，因此還將對很多產品的深度和廣度再做進一步挖掘。

此外，明年元旦放假調休共三天；清明節、端午節、中秋節均放假三天；勞動節放假調休共五天；十一放假調休共七天。

作為鄰近的兩個假期，明年元旦和春節假期的旅遊產品搜索和諮詢量已經暴增。

去哪兒資料顯示，關於明年假日安排的消息發出不到半小時，平台上元旦期間的火車票、春節期間的火車票和國際機票搜索量暫態增長翻倍，且仍在衝高。其中春節期間出發的機票搜索量暫態增長三倍。