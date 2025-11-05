陸網紅拋「蘋果安卓論」遭封禁 央視：製造荒謬對立收割流量

曾在大陸全網擁有200萬粉絲的「戶晨風」，在提出「蘋果安卓論」後走紅網路，引起挑動階級對立的爭議，日前他的帳號在大陸各平台都被封禁。大陸官媒央視欄目「法治在線」5日指出，戶晨風因刻意製造荒謬對立，被全網封禁，並指他「用極端話術撕裂共識」，只為收割流量。

據中國數字時代，由戶晨風提出的「蘋果」與「安卓」對立概念，前者象徵高端、優質，後者則代表低端、劣質等。之後，他常用這個概念來形容他所看到的階層差異，像是用「安卓房子」形容網友居住的房屋。9月底，戶晨風在微博、B站、抖音等多平台被封禁，所有帳號內容被清空。

除了「蘋果安卓相對論」，備受討論還的還有峰哥亡命天涯的「性壓抑論」、好師兄戴夢的「力工思維論」，這3者在大陸網友間被並稱為「當今社會三大解構性理論」，共通點是陳述大陸底層處境，且均帶有自我貶低、解構主義、映射現實。

央視「CCTV法治在線」5日在官方微博發布影片指出，手機品牌和操作系統本身只是消費習慣問題，但是在戶晨風的精心設計下，卻變成了區別身份檔次的標識。這種本質是透過製造尖銳對立議題，煽動群體情緒，販賣焦慮來吸引眼球和流量，最終目的是實現商業變現。

在節目中，北京師範大學新媒體傳播研究中心主任張洪忠表示，應該從效果的角度來設立分級的管理機制，哪些言論、哪些方面的內容要嚴謹，哪些方面要允許，讓網路成為既包容又有序的空間。

對於戶晨風被封禁一事登上CCTV法治在線節目，有網友挖苦「這個頻道是安卓頻道、這個節目是安卓節目」、「也算厚葬了」、「戶晨風封了才叫封神了，說明講的是對的」，也有網友提到，戶晨風估計是沒有辦法再回到大陸網路平台了。