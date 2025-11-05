德陽三星堆博館 帶你走進古蜀世界

即日起，在四川德陽三星堆博物館，「天地迴響：三星堆全景音畫數字藝術劇場」正式進入試運行階段。這是大陸文化傳播與博物館數位化融合領域的又一重要成果。

據悉，該劇場是大陸首創的「互動式全景聲LED穹頂」體驗空間，以可看、可聽、可交互的多元化呈現形式，為觀眾構建了沉浸式的博物館數位化體驗場景。劇場以「星穹驚飛」「器象萬千」「普照萬物」三大篇章為敘事脈絡，打造了一場跨越三千年的古蜀文明視聽盛宴。在「星穹驚飛」篇章，觀眾手持數字火把晃動，即可召喚神鳥盤旋；「器象萬千」篇章中，陶罐、金面具、玉璋、青銅神樹等珍貴文物通過數位技術化作視覺奇觀；「普照萬物」篇章中，觀眾可見證日食混沌到光明複現的恢宏場景，感受古蜀先民「太陽崇拜」的內涵。

為提升體驗質感，劇場融合多項前沿數位技術，擁有大陸博物館領域規模最大的互動式全景聲LED穹頂，採用7468塊LED模組搭建起直徑20米的穹頂，可實現近16K解析度與近400平方米的連續視覺場域；25路獨立音響通道構建三維聲場，神鳥掠過、風沙吹過、金器鏨刻等音效極具臨場感。

三星堆博物館相關負責人表示，「天地迴響」數字劇場是用數位技術啟動文物生命力的創新實踐，既體現了三星堆以科技賦能文化傳播的重要理念，也為博物館數位化發展提供了有益探索。