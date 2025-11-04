快訊

王子二度發聲明！道歉范姜彥豐 背債無力承擔1600萬盼能分期付款

若台海爆發衝突如何解？美防長赫塞斯吐1句話暗示：可能派駐韓美軍

成都獨立書店險被迫關店 引關注後「死而復生」

中央社／ 上海4日電

位於四川省成都市的獨立書店「有杏書店」日前宣布因「不可抗力」將於11月28日關門，被指為中國城市公共生活空間緊縮的信號。在引發海內外許多關注後，該店店主張丰今天宣布書店可以繼續開下去。

張丰今天傍晚在其微信公眾號「城市的地得」撰文「謝謝大家：書店是一個共識」，文中說，「過去幾天，有太多的人關注、關心書店，大家的愛，最終產生了某種奇妙的影響，書店可以繼續辦下去了」。

張丰告訴中央社記者，這是在獲得主管當局同意後，書店最新的動向。

他在文中說，自己向來秉持的經營原則，就是書店所有的書都是「合法出版物」；所有的活動都會備案，只是10月9日一場活動忘了備案且店主正出國旅行；所有的活動都是公開的，都有錄影「方便檢查」。

他坦言，書店非常弱小，又絕對透明；「它當然可能隨時結束，但是沒必要失望」。

就在一週之前，張丰10月29日在微信公眾號發布文章，宣布書店將於11月28日關門。他寫道：「我曾想過很多種書店結束的方式。可能性最大的就是不可抗力——現在它真的來了」。後續幾天，中國網路上出現許多對此聲援即表示惋惜的自媒體文章。

當時有網友留言詢問「為啥呢，活動一直不錯」，張丰說「這就是原因」，隱晦透露書店被迫關門可能與舉行各種討論公共議題的講座活動有關。

有杏書店的講座活動內容多元，但絕非每次都順利。今年6月27日，北京清華大學法學院教授勞東燕在有杏書店舉行「從書齋到公共生活」的講座，現場及線上有數百名讀者參加，氣氛熱絡。不過，上海律師斯偉江8月下旬要在該書店做此講題的延伸講座時，活動公告後卻臨時取消。

新加坡聯合早報10月30日評論有杏書店將關門時說，「成都一度迥異於其他中國城市的蓬勃公共生活，似乎只是曇花一現。今年以來，當地的文化活動空間正持續縮窄」，並指兩個成都獨立書店市集活動在今年5月先後因故取消。

還有中國網友將有杏書店與2018年初被迫關門的上海獨立書店「季風書園」類比，稱「現在這個故事又毫無意外地開始重複，希望我們也還能等到有杏重生的那一天」。季風書園去年9月選擇在美國華府開幕。

張丰今天在文章中說，大家對書店的關愛超出其想象。在陌生人來來往往的城市，需要書店這樣的公共空間。書店凝聚人心，傳遞希望，尤其是對年輕人來說，書店是一種對未來的承諾。他願意把書店理解為「城市的共識」。

獨立書店 微信

延伸閱讀

林中森赴上海參加「兩岸關係回顧展望」座談 張志軍回顧兩岸兩會歷程

被點名接國民黨新媒體部主任 林益諄：投入自媒體6年 並未接獲徵詢

陸百城二手房價跌跌不休 新屋價格上漲2.6%

台青開餐廳 講述兩岸飲食

相關新聞

不僅拍性愛畫面…荒唐律師染指12歲女童還偷拔保險套 1動作露餡完了

事務律師陸建廷在交友軟體認識一名12歲女童後，邀女童到其家吃飯，之後已脫女方衣服並撫摸她身軀，並有性交。兩人之後繼續聯絡，律師並提議女童可在...

黑龍江水庫清淤權36億賣出 部落客揭詭異一處質疑「金融遊戲全民埋單」

中國黑龍江省10月23日公開拍賣該省依安縣2座水庫淤泥的20年處置權，被1家國有獨資公司以人民幣8.39億元（約新台幣3...

大陸「神舟21號」帶烤箱上太空 做奧爾良烤雞翅、牛排飽口福

日前升空成功的大陸「神舟21號」任務航天員（太空人）乘組，在空間站（太空站）和「神舟20號」航天員乘組「會師」，陸媒指，...

陸男「要求上樓見李嘉誠」被拒 怒潑紅漆痛毆保全

香港首富李嘉誠旗下長江實業在香港的總部大樓長江集團中心，4日上午遭1名大陸男子潑紅漆，現場保全也被襲擊。據港媒報導，該名...

有求必應？ 南京大學食堂推999元帝王蟹 遭疑不妥

近日，多位網友發帖爆料稱，南京大學食堂此前推出「你來點菜我來做」活動時，曾有學生留言希望吃到帝王蟹。該校仙林校區有食堂「...

中國「海軍居禮夫人式女傑」薩本茂逝世 享壽102歲

中國海軍艦船應用化學領域泰斗薩本茂，於2025年10月31日在上海逝世，享壽102歲。薩本茂是元代著名漢辭學家薩都剌第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。