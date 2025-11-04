快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

不僅拍性愛畫面…荒唐律師染指12歲女童還偷拔保險套 1動作露餡完了

香港01／ 撰文：陳蓉
香港一名律師被控性侵12歲女童。示意圖／AI生成
香港一名律師被控性侵12歲女童。示意圖／AI生成

事務律師陸建廷在交友軟體認識一名12歲女童後，邀女童到其家吃飯，之後已脫女方衣服並撫摸她身軀，並有性交。兩人之後繼續聯絡，律師並提議女童可在喝酒後為他口交。兩人之後再見面，並發生性行為，律師並以對保險套敏感為由，中途把安全套脫下。他在兩次事件中又拍下女童逾二百張裸照及拍下影片，亦有把部份照片傳送給女童，惟遭女童父親發現。律師今(3日)在區域法院承認非法性交及製作兒童色情物品等5罪，暫委法官勞潔儀將案件押後至11月17日求情及判刑，期間為被告索取心理專家報告及精神科報告。

被告陸建廷（39歲，律師），被控2項與13歲以下女童非法性交，2項製作兒童色情物品，及1項促使16歲以下人士製作色情物品罪，指他於2024年3月在青衣珀麗灣某單位，兩度與12歲女童X非法性交；並有製作兒童色情物品，包括X的合共204張照片及9個錄影片段，及促使女童X製作其乳房照片。

被告向女童X稱他28歲

案情指，女童X在2011年出生，事發時是12歲中一學生，而被告則是事務律師。他們在2024年年初，透過交友軟體「Heymandi」認識，被告告知X，他當時年約28歲。

首次帶X回家已性交

在2024年3月4日早上，二人相約在南昌站會面，一起坐車到馬灣，途中被告有親吻X，其後被告把X帶到他位於馬灣的住所。二人在住所中先進食，在X喝水時，被告開始親吻X。X隨後表示想休息，於是被告帶她到臥室，其後又要求X脫去身上的衣物。X照做後，被告以雙手撫摸其胸部與私處數分鐘，並把手指插入X的陰道，又要求與她發生性行為。在取得X的同意後，被告戴上保險套與X性交，並用手機拍攝20張X的裸照。

X喝啤酒後被告要求性交

同月28日，二人相約第2次見面，被告再次帶X到他的住所。在好奇心驅使下，X當時喝了約1至2罐啤酒，被告遂要求與X發生性行為，X同意並脫去衣服，其後又喝了數罐啤酒，並感到頭暈。

被告性交途中脫下保險套

被告在親吻X後，二人性交。起初被告有使用保險套，惟在過程中脫下。X當時感憤怒並指責被告，但被告繼續與X的性行為。除了性交外，二人亦有口交。同時被告有用手機拍攝184張X的裸照及錄製9段與X的性行為影片，並傳送給X。

X父檢查手機發現X與被告對話

在2024年5月4日，X的父親在檢查其手機時，發現她與被告的對話紀錄及數張裸露自拍，X承認曾與被告發生性行為。X父翌日報警。

被告提議X醉酒下為他口交

在二人的telegram對話中，被告曾經問X是否曾觀看成人影片並自慰，X表示肯定；被告在與X發生性行為後，亦曾在訊息中表示很愛及掛念X，又要求她傳送胸部照片，以及曾以訊息提議X在醉酒狀態下嘗試為其口交，X詢問被告會否使用避孕，惟被告稱對保險套過敏。

在2024年5月8日，警方以「與13歲以下女童非法性交」的罪名拘捕被告，並在其手機中撿取了二人的相片及影片。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

男生疑想試好耐　涉與15歲女友性交時乘機肛交　裁非法肛交罪成

男子用被姦要脅多次性交　女童事後兩圖自殺　官斥非常卑鄙囚6年

文章授權轉載自《香港01》

保險套 性行為 裸照

相關新聞

不僅拍性愛畫面…荒唐律師染指12歲女童還偷拔保險套 1動作露餡完了

事務律師陸建廷在交友軟體認識一名12歲女童後，邀女童到其家吃飯，之後已脫女方衣服並撫摸她身軀，並有性交。兩人之後繼續聯絡，律師並提議女童可在...

黑龍江水庫清淤權36億賣出 部落客揭詭異一處質疑「金融遊戲全民埋單」

中國黑龍江省10月23日公開拍賣該省依安縣2座水庫淤泥的20年處置權，被1家國有獨資公司以人民幣8.39億元（約新台幣3...

大陸「神舟21號」帶烤箱上太空 做奧爾良烤雞翅、牛排飽口福

日前升空成功的大陸「神舟21號」任務航天員（太空人）乘組，在空間站（太空站）和「神舟20號」航天員乘組「會師」，陸媒指，...

陸男「要求上樓見李嘉誠」被拒 怒潑紅漆痛毆保全

香港首富李嘉誠旗下長江實業在香港的總部大樓長江集團中心，4日上午遭1名大陸男子潑紅漆，現場保全也被襲擊。據港媒報導，該名...

有求必應？ 南京大學食堂推999元帝王蟹 遭疑不妥

近日，多位網友發帖爆料稱，南京大學食堂此前推出「你來點菜我來做」活動時，曾有學生留言希望吃到帝王蟹。該校仙林校區有食堂「...

中國「海軍居禮夫人式女傑」薩本茂逝世 享壽102歲

中國海軍艦船應用化學領域泰斗薩本茂，於2025年10月31日在上海逝世，享壽102歲。薩本茂是元代著名漢辭學家薩都剌第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。