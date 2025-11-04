快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

聽新聞
0:00 / 0:00

陸男「要求上樓見李嘉誠」被拒 怒潑紅漆痛毆保全

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港首富李嘉誠旗下長江實業在香港的總部大樓長江集團中心，4日上午遭一名大陸男子潑漆，現場保全也被襲擊。圖為長江集團中心人員通關處。圖／取自百度
香港首富李嘉誠旗下長江實業在香港的總部大樓長江集團中心，4日上午遭一名大陸男子潑漆，現場保全也被襲擊。圖為長江集團中心人員通關處。圖／取自百度

香港首富李嘉誠旗下長江實業在香港的總部大樓長江集團中心，4日上午遭1名大陸男子潑紅漆，現場保全也被襲擊。據港媒報導，該名男子是前1天持往來港澳通行證赴港。目前案件仍在調查中，由中區警區刑事值日隊跟進。

據港媒《星島頭條》報導，4日早上10時36分，香港警方接獲中環長江集團中心1名保全報案，指其同事遭1名男子襲擊，對方更在電梯大堂淋潑紅色油漆。

現場消息稱，涉事男子當時闖入長江集團中心，要求上樓見李嘉誠被拒後，突潑淋紅漆及襲擊保全。期間保全試圖阻止被毆，致頸部受傷擦損，遇襲保全頸部紅腫，事後由救護車送院治理。

警方調查後，以涉嫌普通襲擊及刑事毀壞拘捕涉案的49歲姓大陸陳姓男子，案件仍在調查中，由中區警區刑事值日隊跟進。

長江集團對此回覆，事件已交由警方處理。

據了解，陳姓男子3日持雙程證（往來港澳通行證）赴港，今日早上於大埔買3罐紅色油漆，約10時30分到中環長江集團中心大堂接待處，向保全要求與李嘉誠會面。

類似事件不止這樁。據港媒香港01，2023年8月22日，警方接獲長江集團中心保全報案，指1名男子在大廈地下手持鎚子與職員爭執，警員到場發現大廈的招牌被破壞，遂拘捕涉案27歲姓羅男子涉嫌摧毀。

據了解，被捕男子持雙程證赴港，報稱無業，當時到長江集團中心地下，要求見李嘉誠商討商業問題，被保全拒絕後，涉嫌取出鐵鎚破壞大廈招牌。當時大廈停車場位置的「長江集團中心」招牌，「中」字及「心」字被打落。

保全 李嘉誠 香港

延伸閱讀

防高雄城中城憾事 桃市推無管委會社區消防安檢助設備修繕

住得更安心！桃園輔導無管委會老舊社區 提升消防安全設備

港媒：宣傳戰＋法律戰 大陸「文攻」台灣一浪接一浪

殲20可用紙巾拭汙？ 港媒：中隱形塗層取得重大突破

相關新聞

大陸「神舟21號」帶烤箱上太空 做奧爾良烤雞翅、牛排飽口福

日前升空成功的大陸「神舟21號」任務航天員（太空人）乘組，在空間站（太空站）和「神舟20號」航天員乘組「會師」，陸媒指，...

陸男「要求上樓見李嘉誠」被拒 怒潑紅漆痛毆保全

香港首富李嘉誠旗下長江實業在香港的總部大樓長江集團中心，4日上午遭1名大陸男子潑紅漆，現場保全也被襲擊。據港媒報導，該名...

有求必應？ 南京大學食堂推999元帝王蟹 遭疑不妥

近日，多位網友發帖爆料稱，南京大學食堂此前推出「你來點菜我來做」活動時，曾有學生留言希望吃到帝王蟹。該校仙林校區有食堂「...

中國「海軍居禮夫人式女傑」薩本茂逝世 享壽102歲

中國海軍艦船應用化學領域泰斗薩本茂，於2025年10月31日在上海逝世，享壽102歲。薩本茂是元代著名漢辭學家薩都剌第1...

兩岸鬥茶爭霸 阿里山茶農二代奪回茶王寶座 成績揭曉還誤為詐騙

海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事上月底在大陸廈門圓滿落幕，最受矚目的「茶...

「雙碳」戰略當發動機 大陸拚綠電展望全球版圖？

2024年，中國大陸發電量突破10兆千瓦時，占全球發電量的近30%，是美國的2.5倍，印度的近5倍。今年7月，中國大陸用電量突破1兆千瓦時，單月超過日本全年用電量，比「德國+法國」1年的用電量還要高。英國《金融時報》稱，中國正成為人類歷史上第個「電力帝國」。 在迅猛發展電力建設的背後，有著大陸官方的「三重考量」。這場綠能競賽不僅重塑能源秩序，也挑戰了西方長久的科技優勢。下一階段，中國大陸將放眼主導全球綠電規則？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。