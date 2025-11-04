快訊

謝侑芯猝死異鄉變謀殺 馬來西亞警方揭扣查黃明志原因

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸「神舟21號」帶烤箱上太空 做奧爾良烤雞翅、牛排飽口福

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸神舟21號、神舟20號的航天員（太空人），在空間站（太空站）用新帶去的烤箱做烤雞翅吃。（圖／取自央視新聞）
大陸神舟21號、神舟20號的航天員（太空人），在空間站（太空站）用新帶去的烤箱做烤雞翅吃。（圖／取自央視新聞）

日前升空成功的大陸「神舟21號」任務航天員（太空人）乘組，在空間站（太空站）和「神舟20號」航天員乘組「會師」，陸媒指，這2天他們啟用隨前者飛船（太空船）帶去的熱風烘烤機，首次在「太空家園」吃上了烤雞翅、烤牛排

新華社3日指，這是中國空間站的「太空廚房」首次使用烤箱，讓太空人可以在軌烹飪烘焙食物。

報導稱，記者從太空站傳回的影片看到，太空人從包裝袋取出醃製好的雞翅，在籤架固定後放入熱風烘烤機加熱28分鐘，1盤滋滋冒油的「宇宙級」奧爾良烤雞翅就製作出來。另外，航天員王杰、武飛2個內蒙人，還聯手烤製熱氣騰騰的黑椒牛排，讓神二十乘組指令長陳冬一飽口福。

太空「烤箱」有何不同？中國航天員科研訓練中心劉偉波解釋，首先是透過溫控技術、殘渣收集、高溫催化、多層過濾等技術攻關，實現在軌烘烤時的無油煙處理，才能符合太空站的油煙排放標準。其次是對淨化裝置和整機都須嚴格測試，符合太空站准入條件，可連續可靠運行500次。

據中國航天員科研訓練中心介紹，這次的「神舟21號」任務中，太空人的食品種類擴展至190多種，飛行食譜周期延長至10天，可對新鮮蔬菜、堅果、蛋糕、肉類等食材在軌烹飪、烘焙加工。

此外，「太空菜園」也取得新突破。報導指，自「神舟16號」任務開始，中國航天員科研訓練中心開展了在軌植物基質培養研究與驗證，採用再生基質、長效控釋肥和微孔導水技術，實現微重力下水分養分有效供應，實現10批次包括生菜、櫻桃番茄、紅薯等7種植物培養，為航天員提供4.5公斤新鮮果蔬，其中生菜和櫻桃番茄實現了「種子到種子」的全周期培養。

中國航天員科研訓練中心臧鵬還透露，針對春節、元旦等傳統佳節，會給航天員準備非常豐盛的餐食，「甚至還有神秘禮包，只能在過節當天才能打開。」

太空人 牛排 番茄

延伸閱讀

SpaceX想在太空蓋資料中心

第7次太空會師 神21入駐天宮 3.5小時對接 創最快紀錄

神舟21號今發射 載4小鼠上太空 航天員戴眼鏡能飛天？

陸神舟21明日發射 將首次把老鼠帶上太空進行科學實驗

相關新聞

大陸「神舟21號」帶烤箱上太空 做奧爾良烤雞翅、牛排飽口福

日前升空成功的大陸「神舟21號」任務航天員（太空人）乘組，在空間站（太空站）和「神舟20號」航天員乘組「會師」，陸媒指，...

兩岸鬥茶爭霸 阿里山茶農二代奪回茶王寶座 成績揭曉還誤為詐騙

海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事上月底在大陸廈門圓滿落幕，最受矚目的「茶...

「雙碳」戰略當發動機 大陸拚綠電展望全球版圖？

2024年，中國大陸發電量突破10兆千瓦時，占全球發電量的近30%，是美國的2.5倍，印度的近5倍。今年7月，中國大陸用電量突破1兆千瓦時，單月超過日本全年用電量，比「德國+法國」1年的用電量還要高。英國《金融時報》稱，中國正成為人類歷史上第個「電力帝國」。 在迅猛發展電力建設的背後，有著大陸官方的「三重考量」。這場綠能競賽不僅重塑能源秩序，也挑戰了西方長久的科技優勢。下一階段，中國大陸將放眼主導全球綠電規則？

促進結婚率！大陸多地發「結婚消費券」 陸網不埋單：騙騙老人就好

為促進結婚率，中國多地發放「結婚消費券」，總額在人民幣800元至1000元（約新台幣3460元至4330元）不等，可用於...

「用金牌痛擊身材質疑」全紅嬋全運會再現「水花消失術」：我真棒

備受關注的第15屆全運會跳水比賽2日拉開帷幕，這也是兩屆奧運會冠軍金牌得主、全運會個人和團體衛冕冠軍全紅嬋在因傷病遠離賽...

中國全運會 「夸父」機器人跑百米傳聖火 無人車護送火種燈

中國第15屆全運會聖火傳遞2日在港澳廣深同步舉行，主辦方在火炬傳遞大秀中國新科技，包括首個人型機器人火炬手，且首次由無人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。