大陸「神舟21號」帶烤箱上太空 做奧爾良烤雞翅、牛排飽口福

日前升空成功的大陸「神舟21號」任務航天員（太空人）乘組，在空間站（太空站）和「神舟20號」航天員乘組「會師」，陸媒指，這2天他們啟用隨前者飛船（太空船）帶去的熱風烘烤機，首次在「太空家園」吃上了烤雞翅、烤牛排。

新華社3日指，這是中國空間站的「太空廚房」首次使用烤箱，讓太空人可以在軌烹飪烘焙食物。

報導稱，記者從太空站傳回的影片看到，太空人從包裝袋取出醃製好的雞翅，在籤架固定後放入熱風烘烤機加熱28分鐘，1盤滋滋冒油的「宇宙級」奧爾良烤雞翅就製作出來。另外，航天員王杰、武飛2個內蒙人，還聯手烤製熱氣騰騰的黑椒牛排，讓神二十乘組指令長陳冬一飽口福。

太空「烤箱」有何不同？中國航天員科研訓練中心劉偉波解釋，首先是透過溫控技術、殘渣收集、高溫催化、多層過濾等技術攻關，實現在軌烘烤時的無油煙處理，才能符合太空站的油煙排放標準。其次是對淨化裝置和整機都須嚴格測試，符合太空站准入條件，可連續可靠運行500次。

據中國航天員科研訓練中心介紹，這次的「神舟21號」任務中，太空人的食品種類擴展至190多種，飛行食譜周期延長至10天，可對新鮮蔬菜、堅果、蛋糕、肉類等食材在軌烹飪、烘焙加工。

此外，「太空菜園」也取得新突破。報導指，自「神舟16號」任務開始，中國航天員科研訓練中心開展了在軌植物基質培養研究與驗證，採用再生基質、長效控釋肥和微孔導水技術，實現微重力下水分養分有效供應，實現10批次包括生菜、櫻桃番茄、紅薯等7種植物培養，為航天員提供4.5公斤新鮮果蔬，其中生菜和櫻桃番茄實現了「種子到種子」的全周期培養。

中國航天員科研訓練中心臧鵬還透露，針對春節、元旦等傳統佳節，會給航天員準備非常豐盛的餐食，「甚至還有神秘禮包，只能在過節當天才能打開。」