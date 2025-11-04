快訊

兩岸鬥茶爭霸 阿里山茶農二代奪回茶王寶座 成績揭曉還誤為詐騙

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
海峽兩岸鬥茶茶王林士評出身阿里山林園製茶家族，是嘉縣紅茶比賽常勝軍。圖／林士評提供
海峽兩岸鬥茶茶王林士評出身阿里山林園製茶家族，是嘉縣紅茶比賽常勝軍。圖／林士評提供

海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事上月底在大陸廈門圓滿落幕，最受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再度奪回寶座，由嘉義縣阿里山茶農二代林士評榮登兩岸茶王，將在明年元月3日由主辦單位之一嘉縣阿里山茶業協會公開頒獎。

林士評出身阿里山林園製茶家族，是嘉縣紅茶比賽常勝軍。畢業於成功大學生物學系的他，與成大資工所畢業哥哥林仕育是高學歷茶農二代兄弟檔。回鄉接手茶園，理工思維結合傳統製茶工藝，在傳統茶鄉開出新風格。林士評第2次參加兩岸鬥茶，以青心烏龍茶摘下茶王。

奪茶王青心烏龍，採自春季高海拔原始林畔茶園，雲霧繚繞、氣溫涼冷，葉片肥厚、清香細膩。林士評堅持手工製程，經歷日光萎凋、浪菁、靜置、炒菁、團揉、乾燥與長達30小時烘焙程序，呈現花香馥郁、茶湯金黃透亮、回甘悠長完美口感，評審盛讚為「最具阿里山靈魂的茶」。

他笑說，得獎消息從廈門傳來還以為是詐騙電話，「沒想到真的成了茶王！」這份喜悅，成了他堅持品質最好回報。茶界人士說，「阿里山風土加上職人技術，成就好茶，茶王高山烏龍茶不只香傳兩岸，更泡出台灣茶人驕傲。」

林士評從小在茶園長大，大學畢業後返鄉協助家業，除了學習傳統製茶技術，還進修超過400小時茶改場與兩岸培訓課程，考取多項專業證照。他以理科專業精準控制製程溫濕度，打造出屬於自己的獨特茶風。林園製茶1985年創立，由茶農夫婦林良志與郭春美打造，是阿里山最早栽種高山茶家族之一。郭春美曾獲2002年「神農獎」，獲時任總統陳水扁召見表揚。如今二代兄弟檔延續家傳技藝，積極推動觀光茶廠與網路品牌，讓茶香飄向全球超過40個國家。

鬥茶由阿里山茶業協會及廈門茶界及報業共同舉辦，今年兩岸鬥茶賽共有55款台灣茶入圍，經兩岸5位評審嚴格評選，台灣茶拿下茶王1名、特別金獎3名、金獎5名、特別銀獎15名及優質獎31名，展現台灣高山茶獨有的實力與韻味。

海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事上月底在大陸廈門圓滿落幕，最受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再度奪回寶座，由嘉義縣阿里山茶農二代林士評榮登兩岸茶王。圖／林士評提供
海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事上月底在大陸廈門圓滿落幕，最受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再度奪回寶座，由嘉義縣阿里山茶農二代林士評榮登兩岸茶王。圖／林士評提供
海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事上月底在大陸廈門圓滿落幕，最受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再度奪回寶座，由嘉義縣阿里山茶農二代林士評榮登兩岸茶王。圖／林士評提供
海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事上月底在大陸廈門圓滿落幕，最受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再度奪回寶座，由嘉義縣阿里山茶農二代林士評榮登兩岸茶王。圖／林士評提供
海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，今年賽事受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再度奪回寶座，由林士評榮登兩岸茶王，林士評全家人合影。圖／林士評提供
海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，今年賽事受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再度奪回寶座，由林士評榮登兩岸茶王，林士評全家人合影。圖／林士評提供

兩岸鬥茶爭霸 阿里山茶農二代奪回茶王寶座 成績揭曉還誤為詐騙

海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事上月底在大陸廈門圓滿落幕，最受矚目的「茶...

